CDA: maak gedoogzones voor de wolf

De wolf kan in Nederland alleen worden toegelaten in gebieden waar hij zich kan redden, zonder zich tegoed te doen aan landbouwhuisdieren. Dat is de opvatting van CDA-landbouwwoordvoerder Maurits von Martels.

Von Martels vindt dat er gedegen beleid ontwikkeld moet worden voor het toelaten van de wolf. Dat betekent dat in gebieden waar de wolf schade toebrengt aan bijvoorbeeld de schapenhouderij er afschot zou moeten plaatshebben. Waar de wolf zich kan voeden met wild, kan het roofdier de bescherming houden die het als beschermde soort heeft, vindt Von Martels. We moeten dit niet uit de hand laten lopen De CDA‘er vreest dat de wolf zijn leefgebied steeds verder zal uitbreiden, met ongewenste gevolgen voor de veehouderij. “We moeten dit niet uit de hand laten lopen”, aldus Von Martels. Hij stelt Kamervragen over de toelating van de wolf in Nederland.