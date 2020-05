Brussel akkoord met extra steun aardappelsector

De Europese Commissie is akkoord met de € 650 miljoen die het kabinet extra uittrekt om de sierteelt, bepaalde delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector te ondersteunen.

Van het geld is € 600 miljoen bedoeld voor telers en handelaren in de sierteeltsector en bepaalde delen van de voedingstuinbouw die hun omzet zagen verdampen door de crisis. Van de geleden omzetschade wordt 70% door de overheid opgevangen, de overige 30% is voor de ondernemers.

Compensatie

De resterende € 50 miljoen wordt ter compensatie van de aardappeltelers gebruikt. Zij worden gecompenseerd voor de aardappelen die ze nog in de opslag hebben, en die niet meer tot frites kunnen worden verwerkt. De regeling voorziet in betaling van 40% van de gemiddelde marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020.

Donderdag 7 mei werd bekend dat aardappeltelers maximaal 6 cent per kilo aardappelen compensatie krijgen met een maximum van € 150.000 per bedrijf.

De Europese goedkeuring was een formele hobbel die nog genomen moest worden. De agrarische sector komt ook in aanmerking voor de andere, algemene noodmaatregelen van het kabinet.