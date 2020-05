Brabantse Delta verbiedt plaatselijk beregenen

Waterschap Brabantse Delta is het tweede waterschap dat dit seizoen in een deel van het werkgebied beregenen met oppervlaktewater verbiedt. In dit geval gaat het om water uit het stroomgebied van de Brandsche Vaart en Zijbeken en het gebied van de Kibbelvaart , Lokkervaart en Bosloop.

Twee weken geleden luidde waterschap De Dommel het droogteseizoen in door als eerste onttrekken van water uit het stroomgebied van de Beerze (incl. Smalwater, Kleine Aa, Koevertsche Loop, Heerenbeekloop) en de Leijen (incl. Nieuwe Leij, Poppelse Leij, Rovertsche Leij en Oude Leij) te verbieden.

Neerslagtekort plaatselijk boven 100 mm

In heel Nederland is het momenteel droog voor de tijd van het jaar. Plaatselijk is op 11 mei het neerslagtekort opgelopen tot meer dan 100 mm. Gemiddeld is het 93 mm, de komende twee weken wordt nog geen verlichting verwacht. Het KNMI becijfert dat eind mei het neerslagtekort gemiddeld op 125 mm staat. Dit is fors meer dan in de voorgaande droge jaren.

Belgen kennen ook droogteproblemen

Ook in België hebben boeren te maken met droogteproblemen. In de provincie Antwerpen heeft de plaatselijke autoriteit ook het oppompen van water verboden, schrijft Vilt.be. De grondwaterstanden staan op 64 procent van de locaties in Vlaanderen op een laag tot zeer laag peil voor de tijd van het jaar, zo blijkt uit het maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De situatie is nu vergelijkbaar met de toestand van mei vorig jaar, toen er op 68 procent van de meetplaatsen een lage tot zeer lage waterstand was.