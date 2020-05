Boze teler stort kieper aardappelen bij Deen

Aardappelteler Astrid Francis heeft als protestactie een kieper aardappelen op de stoep van supermarktketen Deen geleegd. De supermarkt zei dat de aardappelen van het ras Beemster Valery momenteel niet leverbaar waren.

De schappen in de supermarkt waren leeg. Francis is producent van dit ras en heeft nog 120 ton in de bewaring liggen. Dus besloot de boerin de aardappelen maar bij Deen ‘af te leveren’ bij het hoofdkantoor van Deen in Hoorn.

Boerin Astrid Francis stortte een kieper vol aardappelen bij het hoofdkantoor van Deen voor de deur als protest. - Foto: Marleen Rebel

Onvoorstelbaar

De boerin vindt het onvoorstelbaar dat de supermarkt vanwege deze leverproblemen aardappelen uit Israël verkoopt. De markt voor aardappelen is sinds de coronacrisis enorm ingestort. Veel fritesaardappelen worden voor een lage prijs verkocht als veevoer. Francis vindt het onacceptabel dat de regionale supermarktketen zo te werk gaat en maakte een statement met trekker en kieper en 6 ton aardappelen, voorzien van een banner met de tekst ‘Onze aardappel niet leverbaar? Hier heb je ze’.

De supermarktketen laat in een reactie op Facebook weten dat de verkoper had gemeld dat het seizoen wat betreft dit ras voorbij was en de supermarkt daarom haar product elders haalt. ‘Dat er nog een voorraad aardappels beschikbaar is, was bij ons niet bekend.’

Agractie Nederland deelt de actie van Francis via haar communicatiekanalen en zegt deze van harte te ondersteunen. De organisatie is tegen het ‘onnodig gesleep met producten’ en ziet in het inkoopbeleid van Deen hier een goed voorbeeld van hoe de Agractie het liever niet ziet.