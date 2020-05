Bij voldoen eisen mag Vion Apeldoorn 28 mei open

De slachterij van Vion in Apeldoorn mag donderdag 28 mei weer open, wanneer het bedrijf aan de Veiligheidsregio bevestigt dat het zal voldoen aan de RIVM-maatregelen. Dat zei Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Nederland woensdagavond 27 mei.

De Veiligheidsregio heeft Vion tot vanavond 12 uur de tijd gegeven om schriftelijk te laten weten dat het zal voldoen aan alle eisen. Wanneer dat het geval is, kan het productieproces morgen weer beginnen.

Heerts geeft aan dat er wel streng geacteerd gaat worden als blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen. Dan volgt een gebiedsverbod voor de slachterij in Apeldoorn. “Na gisteravond had ik vertrouwen in de aanpak van Vion. Ook de brancheorganisatie van de slachterijen had aangegeven maatregelen te zullen nemen. Vanochtend bleek dat vertrouwen niet langer aan de orde is.” Volgens Heerts zet Vion vanaf morgen touringcars in om medewerkers te vervoeren. “Dat is mooi, maar wel te laat”, aldus Heerts, die tevens burgemeester van Apeldoorn is.

Controle op busjes met arbeidsmigranten

De Veiligheidsregio greep eerder vandaag in bij Vion in Apeldoorn en ’s middags rond 16.00 uur ook bij de retaillocatie van Vion in Groenlo. Vanmorgen vroeg controleerde de politie busjes met arbeidsmigranten. Daaruit bleek dat in 17 busjes die naar Vion Apeldoorn onderweg waren niet werd voldaan aan de RIVM-maatregelen. Zeven andere busjes die op weg waren naar andere slachterijen in Duitsland bleken wel te voldoen.

De politie heeft woensdag 27 mei de slachterij van vleesverwerker Vion in Apeldoorn afgesloten omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. - Foto: ANP

Het terrein van de slachterij werd daarop afgesloten zodat niemand het terrein kon verlaten. Alle medewerkers werden gecontroleerd en geregistreerd en mochten het terrein in de loop van de middag en avond verlaten, maar niet op de manier als ze gekomen waren.

De 500 medewerkers van de slachterij werden niet getest op het coronavirus. Het is onduidelijk of er medewerkers zijn die het coronavirus hebben.

De vergrendeling van het terrein geldt vandaag tot het moment dat de laatste persoon van het terrein af is. De politie in Gelderland voert donderdagochtend samen met de Duitse politie extra controles uit op busjes met arbeidsmigranten.