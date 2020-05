Belangenbehartigers waarderen inzet Calon na vertrek

Collega-belangenbehartigers spreken hun waardering uit voor het werk van Marc Calon als voorzitter van LTO Nederland.

Woensdag kondigde hij aan per direct op te stappen. Bart Kemp van Agractie merkte dat Calon draagvlak onder de boeren verloor. “De afgelopen zes maanden heb ik op een prettige manier met Calon en LTO samengewerkt. De hele landbouw heeft profijt van een sterk en daadkrachtig LTO. Daar is voldoende draagvlak uit de sector voor nodig, het is goed dat hij nu plaatsmaakt voor nieuw elan”, aldus Kemp.

LTO Nederland

Wim Bens, vicevoorzitter van LTO Nederland, spreekt namens de organisatie zijn waardering uit voor Calon in het persbericht van LTO over Calons vertrek. “Hij heeft, zowel voor als achter de schermen, een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van LTO Nederland en in de verschillende dossiers zowel in Den Haag als in Brussel. Daarbij wil ik in het bijzonder het pensioendossier, het klimaatdossier en de totstandkoming van de maatregelen voor de sector in de huidige coronacrisis noemen.”

Carola Schouten: ‘Calon eerlijke gesprkspartner’

Landbouwminister Carola Schouten spreekt bij het ANP haar waardering uit voor Calon. Zij noemt hem “een man met het hart op de tong” en “een eerlijke gesprekspartner”, met wie ook in lastige tijden zaken gedaan kon worden. Dat is “extra belangrijk”, nu de landbouw in onzekere tijden voor een “grote opgave” staat, aldus de minister.

Farmers Defence Force

Mark van den Oever plaatste in de Facebookgroep van zijn organisatie: “Farmers Defence Force bestaat 1 jaar en Calon treedt af.” Van den Oever licht toe: “Fijn om te zien dat LTO een zelfzuiverende werking heeft, ik heb persoonlijk niks tegen Calon. Ik wens hem veel succes bij zijn volgende baan.”