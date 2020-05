Agractie hekelt verwijt FDF, gerommel in FDF-bestuur

Actiegroep Agractie verzet zich tegen het verwijt van Farmers Defence Force (FDF) dat Agractie een andere weg in wil slaan, niet met andere partijen samen wil werken en het ‘collectief opblaast’.

“Het tegendeel is waar. Wij zoeken met alle andere partijen naar samenwerking met het beste resultaat voor Nederlandse boeren. Of dat nou onder de noemer ‘collectief’ valt of niet, dat maakt niet uit. Het gaat er om dat we het samen doen”, aldus Agractie-bestuurder Bart Kemp.

We hebben genoeg vijanden buiten de sector om ons met dit soort geneuzel bezig te houden

Daarover is vorige week nog vergaderd met alle 13 partijen (ook met LTO). “De dag voor het verschijnen van het verwijt van FDF-voorman Mark van den Oever hebben we zelfs nog met zijn collega Jeroen van Maanen om tafel gezeten”, aldus Kemp. “Dit verwijt – wat tevens gericht was aan LTO, NAJK en Netwerk Grondig – ondermijnt de kracht van de samenwerking enorm, nadat de afgelopen maanden velen op vergelijkbare wijze aan de schandpaal zijn genageld door FDF. We hebben genoeg vijanden buiten de sector om ons met dit soort geneuzel bezig te houden”, vindt Agractie.

Bart Kemp van Agractie tijdens een manifestatie in Amsterdam vorig jaar december. - Foto: ANP

Onenigheid in LC

Volgens FDF zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de partijen om voor 27 mei geen uitspraken in de media te doen. Dat ‘diverse partijen’ uit het Landbouw Collectief (LC) toch hun visie op de toekomst van het collectief naar buiten hebben gebracht, betreurt de actiegroep in haar persbericht 'Klare wijn'. Vier partijen (LTO, Agractie, NAJK en Netwerk Grondig) zouden af willen wijken met een andere structuur, zonder onafhankelijke voorzitter en met afzonderlijk overleg met het ministerie van LNV. Ook de naam van het LC zou anders moeten, tot groot ongenoegen van FDF-voorman Mark van den Oever. Hij sluit het bericht voor de achterban met een oproep: “Geef bij je eigen belangenorganisatie aan dat het LC moet blijven bestaan in de huidige vorm met één geluid richting LNV, en niet verdeeld zoals we al dertig jaar zijn geweest. Dat heeft ons immers niks gebracht.”

Jeroen van Maanen (FDF) tijdens de actie op de Koekamp in Den Haag op 19 februari dit jaar. - Foto: ANP

Onenigheid FDF-bestuur

Diverse media melden onenigheid binnen het FDF-bestuur. Zo zou penningmeester Daniëlle Hekman opgestapt zijn uit ongenoegen, en zou bestuurslid Jeroen van Maanen geblokkeerd of verwijderd zijn uit de WhatsApp groep. Brabants Dagblad schrijft zelfs dat Van Maanen wil dat Van den Oever opstapt, omdat hij ‘het grootste gevaar’ voor de actiegroep is. Van Maanen laat in een reactie aan Boerderij weten dat lang niet alles waar is van wat er geschreven is in de media. “Maar wat geschreven is, is geschreven. Meer kan ik niet zeggen. Ik laat mij op dit moment nergens over uit. Als de stofwolk wat opgetrokken is, zien we wel verder.” Van Maanen geeft aan dat hij volgende week bereid is er meer over te zeggen. Voorman Mark van den Oever was niet bereikbaar voor een reactie.

Persoonlijke of aan een organisatie gerichte aanvallen kunnen echt niet

Agractie hekelt aanvallen FDF

Agractie is de uitlatingen van enkele FDF-bestuursleden meer dan beu. “Zij zetten alles onnodig op scherp. Persoonlijke of aan een organisatie gerichte aanvallen kunnen echt niet”, vindt Kemp. Over de verstandhouding binnen het FDF-bestuur laat Kemp zich beperkt uit. “Rond kerst vertrok er al een bestuurslid, en uit de media horen we dat er opnieuw drie zijn vertrokken. Het is aan de overblijvers orde op zaken te stellen.”