Actiegroepen willen einde aan kooien in veehouderij

Elf dierenactiegroepen, waaronder Compassion in World Farming, Dierenbescherming, Wakker Dier en Varkens in Nood, roepen landbouwminister Carola Schouten per brief op zich in te zetten voor een einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij.

De organisaties steunen het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ dat in het afgelopen jaar door 1,4 miljoen Europeanen werd ondertekend. Op dinsdag 19 mei maakten zij ook het aantal gevalideerde Nederlandse handtekeningen bekend: ruim 153.000. Volgens de actiegroepen moet de minister luisteren naar de wens van de burgers en zich in Nederland en in de EU inzetten voor een einde aan het gebruik van kooien voor onder andere kippen, konijnen en zeugen in de veehouderij. ‘Enorm dierenleed’ Volgens Geert Laugs, directeur Compassion in World Farming Nederland (CIWF), is er sprake van enorm dierenleed dat veroorzaakt wordt door kooien. “Mensen willen een betere veehouderij. Een meer kleinschalige, waar dieren een goed leven hebben, naar buiten kunnen en de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Het opsluiten van dieren in krappe kooien voor de productie van goedkoop vlees en eieren is niet meer van deze tijd. Niet alleen de Europese Commissie maar ook de landbouwministers moeten nu naar de burgers luisteren en actie ondernemen.”