35 mesttransporteurs voor de rechter in 2019

In de mestsector zijn 35 bedrijven voor de rechter gekomen vanwege fraude bij het vervoeren, wegen, bemonsteren of administreren van mest in 2019.

Vorig jaar heeft de rechter in totaal voor € 20 miljoen aan bestuurlijke vorderingen geïnd bij transportbedrijven in de mestsector. Dat meldt de NVWA op basis van de gegevens van verschillende inspecteurs in de transportsector. Behalve de vorderingen van materiaal, zijn er ook andersoortige straffen uitgedeeld. 1 persoon is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 voorwaardelijk, een ander bedrijf kreeg een boete van € 50.000 en een derde mag 3 jaar lang zijn beroep niet uitoefenen van de rechter. De inspecties zijn uitgevoerd door samenwerkende autoriteiten: de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, Douane, het Openbaar Ministerie en de Politie (Landelijke Eenheid).