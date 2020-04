Wakker Dier klaagt over reclamecampagne FDF

Dierenactiegroep Wakker Dier heeft een klacht indediend bij de Reclame Code Commissie over de tv-campagne van Farmers Defence Force. De organisatie vindt dat de landbouworganisatie niet mag stellen dat voedsel ‘puur natuur’ wordt geproduceerd ‘met alleen het beste voor plant en dier’.

Volgens Wakker Dier is dat een leugen en wordt daarmee een verkeerd beeld van de intensieve veehouderij gegeven. “Door deze schandelijke leugens krijgt Nederland een verkeerd beeld van onze vee-industrie”, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. “Als een mens net zo snel zou groeien als een vleeskuiken, dan zou hij op tweejarige leeftijd 160 kilo wegen. Dat is niet puur natuur.”

‘Minder aandacht voor mannelijke kalfjes’

Volgens Wakker Dier stelt Farmers Defence Force ten onrechte in zijn campagne ook dat boeren produceren met ‘het beste’ voor dieren. Ook deze claim klopt niet in de ogen van Wakker Dier. Een voorbeeld daarvan is volgens de dierenwelzijnsorganisatie dat mannelijke kalfjes vaak minder aandacht en zorg krijgen omdat ze economische gezien vrijwel waardeloos zijn.