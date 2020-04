WUR: krimp veestapel niet altijd nodig

Er zijn nog heel wat technische en andere maatregelen mogelijk om de klimaat- en milieudoelen te halen voor de landbouw in 2050. Dat blijkt uit een scenariostudie van Wagingen UR. De studie gaat niet over de gevolgen van de coronacrisis.

Technische maatregelen, zoals emissiearme stallen, kunnen nog flink bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen voor het jaar 2050. Dan moet Nederland klimaatneutraal zijn. Niet alleen voor de veehouderij maar ook voor de akkerbouw liggen hier nog veel mogelijkheden, blijkt uit de studie van Wageningen UR. Halen die technische maatregelen niet genoeg uit, dan komen andere in beeld zoals krimp van de veestapel, omzetting van landbouwgrond op zand en klei naar bos en het uit productie nemen van veengrond.

Terugdringing van broeikasgas-uitstoot is het meest knellende doel, zo blijkt. Doelen op het gebied van mineralenverliezen en ammoniakuitstoot zijn beter haalbaar.

Akkerbouwareaal neemt af

In de studie zijn vier scenario’s bekeken. In alle scenario’s neemt het akkerbouwareaal af. Bouwland maakt plaats voor grasland, nodig voor de grondgebonden melkveehouderij, of voor bos, dat aangeplant wordt om CO 2 vast te leggen. Hoe sterk die verschuiving wordt, hangt onder meer af van de vraag of de veestapel moet krimpen. Hoeft dat niet, dan blijft meer ruimte over voor akkerbouw.

Krimp van de veestapel is niet nodig als niet Nederland zelf maar Europa naar nul emissie van broeikasgas moet. In dat geval zijn technische maatregelen genoeg om de doelen te halen, blijkt uit de studie.

Technische maatregelen, zoals emissiearme stallen, kunnen nog flink bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen voor het jaar 2050. - Foto: Peter Roek

Veenweiden uit productie

Maar als Nederland zelf klimaatneutraal wil zijn, is een reductie van de veestapel met minimaal 20% nodig. In het scenario gericht op natuurinclusieve landbouw en scherpe beleidsdoelen is de benodigde krimp dan zelfs 40%. Ook moet er in dat geval nog veel bos aangeplant worden (100.000 hectare) – en moet een deel van de veenweiden uit productie genomen worden.

De mogelijke impact op de economie is groot, zo blijkt verder. Bij strenge beleidsdoelen en een keuze voor het natuurinclusieve scenario kan wel 36% van de toegevoegde waarde van de landbouw wegvallen en wellicht nog meer. De Nederlandse export zal fors krimpen.

Bedoeld voor discussie

De studie is gemaakt in opdracht van de zogeheten sectortafel Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord. In de studie zijn vier zeer uiteenlopende scenario’s geschetst met als variabelen: natuurinclusief versus productiegericht en met voorgenomen of striktere beleidsdoelen. Bedoeling is niet dat een keuze gemaakt moet worden voor een van de scenario‘s, maar om de discussie te voeden, aldus de WUR.