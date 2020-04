Voorschot op directe steun

Het kabinet wil al vanaf 1 juli voorschotten geven aan boeren op de Europese inkomenssteun. Bovendien wil het kabinet het percentage aan voorschot hoger maken dan op basis van de EU-regels nu is toegestaan. Dat meldt het kabinet over aanvullende maatregelen die worden getroffen voor ondernemers.

De Europese regels staan toe dat voorschotten worden betaald vanaf 16 oktober. Maar Nederland pleit er met andere landen voor dat die voorschotten eerder kunnen worden uitgekeerd.

De Europese Commissie heeft al toegestaan dat de voorschotbetalingen voor de directe inkomenssteun en voor de uitkeringen voor agrarisch natuurbeheer worden verhoogd. Maar de termijn vanaf wanneer dat mag gebeuren, is nog niet van tafel.

Liquiditeitsproblemen

Het kabinet schrijft dat de “aanpassingen een stap in de goede richting [zijn], maar ontoereikend om de Nederlandse boeren te helpen om hun liquiditeitsproblemen tijdelijk te overbruggen. Omdat boeren nu liquiditeitsproblemen hebben of snel zullen krijgen, is het essentieel dat zo vroeg mogelijk betalingen kunnen worden gedaan”, aldus minister Eric Wiebes, (EZK), staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet werkt ook aan de oplossing van knelpunten die voor bedrijven met veel seizoensarbeid ontstaan in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dat geldt met name in de sierteelt.