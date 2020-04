Voer en strooisel kopen via online veiling

Fouragehandel Bus in Winsum (Gr.) heeft een veilingsite gebouwd waar veehouders op strooisel en ruwvoer kunnen bieden. Momenteel zijn volgens Bus zo’n 500 boeren actief op het onlineplatform fouragehandelbus.nl.

“We merken dat momenteel vooral jongere boeren actief zijn”, zegt Lisanne Bus. “De oudere boeren zijn wat terughoudender. Zij zien liever nog een vertegenwoordiger op het erf komen.”

In totaal heeft Bus duizenden klanten aangeschreven om deel te nemen aan de onlineveilingen. Tot op heden ziet het bedrijf dat ongeveer een kwart van die groep zich heeft gemeld.

Prijs op ruwvoer- en strooiselveiling daalt langzaam

Het principe op de veiling is heel eenvoudig, vertelt Bus. “Er komt een product online voor een bepaalde prijs. De producten worden dagelijks aangeboden van 9.00 tot 21.00 uur en hoe langer men wacht, hoe verder de prijs zakt,” legt Bus uit.

Er zit natuurlijk wel een minimum aan het bedrag. Als op een gegeven moment een deelnemer het product heeft gekocht, verdwijnt het meteen uit de veiling en worden afspraken gemaakt voor levering.

Aanpassingen, zoals bericht per email of sms

Omdat de veilingsite nog in de kinderschoenen staat, worden nog altijd verbetering doorgevoerd. “We hebben continu contact met de deelnemers en vragen hen om feedback”, aldus Bus.

Een verandering die al is doorgevoerd, is de notificatie via e-mail of sms. “Als een product online komt dat je eerder hebt gekocht, krijg je een notificatie. Maar dat is niet altijd nodig, omdat je bijvoorbeeld net een partij hebt gekocht en nog voldoende voorraad hebt. We hebben het nu zo ingesteld dat je zelf kunt bepalen wanneer je voor dat product een notificatie wilt ontvangen.”

Nieuwe klanten voor veilingen strooisel en ruwvoer

Naast het aanschrijven van de eigen klantenkring om deel te nemen aan de veilingen, is Bus ook bezig om nieuwe klanten te werven. “Dit doen wij door middel van online en offline campagnes”, zegt Bus. “Ze worden gevraagd deel te nemen aan de veiling en krijgen, als ze mee willen doen, daarna een mailtje met inloggegevens voor de veilingsite.”

Deze veehouders worden de komende weken benaderd via verschillende media.

Foeragehandelaar wil overheadkosten reduceren

Met die veilingsite wil de foeragehandelaar een nieuwe weg inslaan. “We proberen de overheadkosten te reduceren door de lijn van leverancier naar klant zo kort mogelijk te laten zijn”, aldus Bus.

Op die manier wil Bus de klanten een voordeel bieden. “Uiteindelijk willen we door deze manier van verkopen het gemakkelijker en voordeliger maken voor onze klanten.”