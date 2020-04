Veearts behoort tot cruciale beroepen in coronatijd

Dierenartsen die werkzaam zijn ten behoeve van de voedselketen, vallen ook onder de lijst met cruciale beroepen voor Covid-19.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren (PvdD). “Het is aan ondernemers, werkgevers en werknemers om hierin de juiste keuze te maken”, schrijft Schouten.

De lijst met cruciale beroepen is opgesteld om noodopvang te kunnen bieden aan kinderen van ouders of verzorgers in cruciale beroepen. De voedselketen valt hier ook onder.

Dierverzorgers niet op lijst cruciale beroepen

Dierverzorgers vallen niet onder de categorie cruciale beroepen. “De lijst met cruciale beroepen en vitale processen is beperkt gehouden om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk te beperken”, legt Schouten uit.

Dat dierverzorgers niet op de lijst staan, doet niet af aan het grote belang van deze beroepen, aldus Schouten. Toch wordt voor deze beroepen gevraagd om bij knelpunten zelf oplossingen te zoeken, mede in overleg met werkgever, school en kinderopvang.

Oog voor proef- en dierentuindieren

Het ministerie houdt samen met betrokken organisaties in de gaten of er problemen ontstaan bij de verzorging van dieren als gevolg van de coronamaatregelen. Hierbij wordt met name gekeken naar de zorg voor specifieke dieren. Denk aan proefdieren of dierentuindieren, waarbij voor de verzorging specifieke kennis nodig is.