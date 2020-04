Uitbreiding en versoepeling coronaregels ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning voor ondernemers verder uitgebreid. Ook zijn de voorwaarden vereenvoudigd van de regelingen die ondernemers ondersteunen in de coronacrisis. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen, waaronder ook meer agrarische ondernemers.

De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn daarvoor versoepeld. Ook maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) dinsdag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken. De looptijd van een BMKB-krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen.

“Passende regelingen voor ondernemers vergen normaal maanden of jaren”, aldus Keijzer. “Maar veel bedrijven hebben nú acute problemen: corona dwingt ons daarom om soms binnen een dag te handelen. Deze economische crisismaatregelen staan dus niet stil. Het kabinet werkt op dit moment aan aanvullende steunplannen bovenop het huidige noodpakket banen en economie en de aankondigingen van vandaag.”

Lagere drempel coronaregeling BMKB

Extra krediet helpt ondernemers aan liquiditeit om overeind te blijven in zwaar weer. Daarom wordt financiering voor ondernemers via de speciale coronaregeling van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) opnieuw versoepeld. Behalve het verlengen van de looptijd naar vier jaar wordt de toegang tot de BMKB laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets. Begin april werd door het ministerie de premie van de regeling al verlaagd (van 3,9 naar 2 procent) en het garantiebudget verhoogd (van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro).

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar € 32 miljoen

Het budget van de SEED Capital-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van € 22 miljoen naar € 32 miljoen. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.

Ook nevenactiviteit telt nu mee voor TOGS-regeling

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het kabinet heeft meer dan een kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van € 4.000 gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus, ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO.nl hierover, blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden € 4.000).

Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

De verhoging van het garantieplafond van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) ten behoeve van corona van € 400 miljoen naar € 10 miljard, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling woensdag 29 april 2020 officieel open voor bedrijven, waarbij de looptijd van een krediet zes jaar gaat worden.

Met de coronaregeling binnen de GO helpt het ministerie zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.