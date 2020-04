Sector moet coronaprotocol zelf praktisch invullen

De agrarische sector moet zelf praktische invulling geven aan het coronaprotocol. Dat meldt een woordvoerder van Stigas in een toelichting op het donderdag verschenen coronaprotocol voor de land- en tuinbouwsector.

Het protocol is bedoeld om richtlijnen en maatwerkoplossingen per agrarische deelsector te geven. In grote lijnen houdt het protocol vast aan de richtlijnen van het RIVM. Het is gericht op maximale bescherming van werkgevers en werknemers in de sector, die onder de cruciale beroepsgroepen vallen. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd moet worden en reizen zoveel mogelijk beperkt moet worden.

Lastig in de praktijk

Dat is in de praktijk echter lastig. In de tuinbouw betekent dat bijvoorbeeld dat er minder mensen op het wiedbed kunnen, er een schort (plexiglas) geplaatst moet worden of dat er een bredere machine moet komen waar de 1,5 meter wel haalbaar is. Ook moet er aan de productielijn meer afstand gehouden worden, gaat transport per auto of bus – als dat met meerdere personen noodzakelijk is – in dambord vorm en dienen bedieningsmiddelen gereinigd te worden met desinfectiemiddel. “Iedere situatie is anders per sector en moet zelf praktisch ingevuld worden”, aldus de Stigas-woordvoerder.

Niveauverschillen

Het protocol maakt onderscheid tussen verschillende niveaus per situatie (veilig werken, reizen en wonen). Daarbij geldt het hoogste niveau (1) altijd als uitgangspunt, bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuis werken. Waar dat niet gaat, kunnen maatregelen van een lager niveau gehandhaafd worden.

Doorbetaling van loon

Werknemers met een cruciaal beroep met milde klachten mogen gewoon werken, ook als een huisgenoot koorts heeft. Zelf moet je wel koortsvrij zijn. Bij ziekte en verplicht thuis blijven heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon.

Stigas heeft het protocol in samenwerking met Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV en CNV opgesteld.