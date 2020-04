Schouten: zorg goed voor seizoensarbeiders

Landbouwminister Carola Schouten roept bedrijven op om goed voor seizoensarbeiders te zorgen.

“Ik kan mij voorstellen dat het voor veel niet-Nederlanders die nu in ons land zijn voor seizoensarbeid op dit moment bijzonder moeilijke tijden zijn, vaak ver weg van familie en naasten. Het is des te belangrijker dat er goed gezorgd wordt voor seizoenarbeiders”, vindt de minister.

Duitsland heeft grenzen voor seizoensarbeiders gesloten

Nederland heeft Duitsland om informatie gevraagd nu seizoenswerkers uit Polen, Bulgarije en Roemenië niet meer via Duitsland naar Nederland mogen reizen om in de land- en tuinbouw te werken. Duitsland heeft op 25 maart de grenzen gesloten voor seizoenswerkers in de land- en tuinbouw uit landen buiten de EU, niet-Schengenlanden binnen de EU zoals Roemenië en Bulgarije, en voor EU-landen die zelf grenscontroles instellen, zoals Polen.

Logistiek

Eurocommissaris voor landbouw Janusz Wojciechowski erkent de problemen rondom de beschikbaarheid van seizoensmedewerkers voor oogstwerkzaamheden, vooral in de groenten- en fruitsector. Ook de logistiek, zoals de beschikbaarheid van chauffeurs en vrachtwagens, is volgens hem een uitdaging. De Commissie heeft in een richtlijn al aangegeven dat lidstaten het reizen van seizoensarbeiders mogelijk moeten maken.