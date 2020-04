Schouten wil verder met stikstofoverleg

Minister Schouten wil verder met het stikstofoverleg en hoopt dat het Landbouw Collectief toch weer aanschuift. Dat zegt ze in Nieuwe Oogst. Verder heeft ze geen goed woord over voor de provincie Noord-Brabant die een voorschot nam op extern salderen.

“Ik doe hierbij een uitnodiging om toch weer te gaan praten”, zegt minister Carola Schouten van LNV naar aanleiding van het vastgelopen overleg met het Landbouw Collectief. “We moeten een uitweg vinden uit dit buitengewoon ingewikkelde stikstofdossier. Asl we nu het probleem laten bestaan, is de stikstof straks een beperkende factor als we uit de coronacrisis komen.” Ze zegt dit in een interview met Nieuwe Oogst.

Belang van PAS-meldingen

Volgens Schouten heeft het kabinet al op veel punten toegegeven. Ze benadrukt vooral het belang van de PAS-meldingen. “Ik heb gezegd die gaan we legaliseren en dat gaan we ook doen.” Maar dat vraagt tijd en zorgvuldigheid, benadrukt ze. Eerst moet precies in beeld zijn hoeveel compensatie elders nodig is voor het legaliseren van de meldingen.

Scherpe kritiek op Noord-Brabant

Schouten uit scherpe kritiek op provincie Noord-Brabant die buiten de eigen grenzen veehouderijen opkocht om stikstofruimte te maken voor een industrieterrein. “Ik was daar tamelijk verontwaardigd over. Het is buitengewoon oncollegiaal. We zijn heel intensief met de provincies in overleg over extern salderen. Dat kan nog steeds niet. En we gaan dat extern salderen ook niet open zetten voor er nog betere afspraken zijn gemaakt.”