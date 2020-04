Schouten: Nederland heeft geen onbenut geld

Nederland kan niets met de suggestie van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski om gelden voor plattelandsontwikkeling (POP) in te zetten voor de bestrijding van de coronacrisis.

Landbouwminister Carola Schouten zegt dat Wojciechowski’s idee voor Nederland niet opgaat. Al het geld is al uitgegeven of toegezegd. “We zitten in Nederland aan het einde van de POP-periode. Het idee dat er nog veel onbenut geld in pijler 2 zit, is in Nederland niet het geval.”

Openbare interventie en steun voor particuliere opslag

Eenmaal toegekende subsidies kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingetrokken, aldus het ministerie. Vooralsnog zet Nederland daarom in op het naar voren halen van betalingen van voorschotten vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de inzet van marktordeningsmaatregelen. Daarbij moet volgens het ministerie worden gedacht aan openbare interventie en steun voor particuliere opslag, maar ook om zogenaamde crisismaatregelen voor sectoren waarvan duidelijk is dat ze ernstige problemen hebben door de Covid19-crisis.

Europese landbouwbegroting is uitgeput

De Europees landbouwcommissaris zegt dat de Europese landbouwbegroting is uitgeput en dat er geen extra geld beschikbaar is voor bij voorbeeld particuliere opslag of interventie. Extra geld zal op andere plekken moeten worden vrijgemaakt, waarbij hij wijst naar de onderhandelingen die op het niveau van de regeringsleiders wordt gevoerd over de Europese begroting voor de komen zeven jaar (meerjarig financieel kader).

Land- en tuinbouw noeten weerbaarder worden

Wojciechowski zegt dat de coronacrisis laat zien dat de land- en tuinbouw weerbaarder moet worden. “Denk aan het transport van de ene kant van Europa naar de andere kant van landbouw- en voedselproducten. We moeten ons afvragen hoe we de afstand van boer tot bord kunnen verkorten. En we zien ook problemen bij gespecialiseerde landbouwsectoren. Zij zijn erg afhankelijk van specifieke markten. De economie bevordert de specialisatie, maar we moeten nadenken hoe we de variëteit versterken, waardoor boeren weerbaarder zijn tegen de crisis.”