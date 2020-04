Schotse hooglanders doodgebeten in Brabant

Vier Schotse hooglanders zijn de afgelopen dagen in Someren (N.-Br.) doodgebeten. Vermoedelijk door een wolf of een groep wolven.

Dat zegt Saskia Duives, voorzitter vakgroep schapenhouderij LTO Nederland in het Eindhovens Dagblad. Voor Duives voldoende reden om de provincie te verzoeken een wolvencommissie in te stellen.

Of een wolf daadwerkelijk de Schotse hooglanders doodgebeten heeft, moet nog blijken uit DNA-onderzoek van BIJ12. Jos Leenders, eigenaar van de in totaal 150 Schotse hooglanders, reageerde geschokt: “De runderen waren nog geen jaar oud en niet groter dan een schaap. Het is op 3 verschillende momenten gebeurd. Ik wist niet dat de wolf hier in het Zuiden al zo actief was. Daar was ik niet op berekend.”

Wolvencommissie

In een wolvencommissie zitten vertegenwoordigers van onder meer landbouw, Staatsbosbeheer en grondbezitters. In Gelderland is inmiddels zo’n commissie actief. Die steunt getroffenen met een financiële bijdrage, waardoor extra bescherming aangeschaft kan worden. Het conceptplan voor de subsidieregeling ligt momenteel ter inzage. Reacties kunnen tot en met 30 april ingezonden worden. In augustus dit jaar moet het plan operationeel zijn.

Niet alleen schapen zijn doelwit

Duives kan het zich amper voorstellen dat het in dit geval om 1 wolf gaat. “Tot nu toe beten wolven alleen schapen dood, nu dus ook runderen. En 4 hooglanders door 1 wolf? Lijkt me onwaarschijnlijk.” Bewijs daarvoor ontbreekt echter nog. Uit data van BIJ12 blijkt dat op 20 april ook een melding van een doodgebeten kalf binnenkwam uit het Drentse Kerkenveld.