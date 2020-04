Saldering duurzame energie elk jaar 9% minder

De salderingsregeling voor het opwekken van duurzame energie wordt in de komende 10 jaar met stappen van 9% per jaar afgebouwd.

Dat heeft het ministerie van Economische zaken bekend gemaakt in de Staatscourant. De salderingsregeling, waarbij particulieren en bedrijven de opgewekte energie kunnen verrekenen met de gebruikte elektriciteit, staat al langer op de nominatie om te worden beëindigd. Daarvoor in de plaats komt de nieuwe terugleversubsidie. Deze zou in eerste instantie dit jaar ingaan, maar is nu uitgesteld tot 2023.

Salderingsregeling stopt in 2030

Vanaf 2023 kan een bedrijf dat duurzame zonne- of windenergie produceert, 91% van de geleverde stroom salderen. In 2024 wordt dit percentage 82%, tot uiteindelijk 0% in 2030, wanneer de regeling dus definitief buiten werking treedt.

LTO: zonnepanelen blijven aantrekkelijk

Belangenbehartiger LTO heeft zich verzet tegen het stopzetten van de salderingsregeling en betreurt nog altijd dat deze voor ondernemers aantrekkelijke regeling wordt beëindigd. Wel zegt LTO blij te zijn dat er nu duidelijkheid komt over het vervolg van de energieregeling. Het is volgens LTO nu nog steeds aantrekkelijk om te kiezen voor zonnepanelen op een (boeren)bedrijf.