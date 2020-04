Rabobank: omzetdaling door corona ijlt lang na

De omzetdalingen door corona in de land- en tuinbouw zijn fors en ijlen lang na tot ver in 2020 en soms tot in 2021. Voor de land- en tuinbouw als geheel gaat Rabobank uit van een kwart lagere omzet in het tweede kwartaal 2020 ten opzicht van 2019.

In de sierteelt is de daling het grootst met een min van 70% in kwartaal 2 volgens een analyse van Rabobank. Ook bedrijven die leveren aan de horeca zien de omzetten enorm dalen.

Volgens Carin van Huët, directeur sectormanagement van Rabobank, hebben ondernemers behoefte aan een prognose van de omzet, zodat ze daar op kunnen anticiperen. Voor de sierteelt duurt herstel lang, in het derde kwartaal voorziet Rabobank nog altijd min 40%. Bloembollenbedrijven hebben langer last van lagere omzetten, voor het vierde kwartaal altijd nog een min van 15%.

De analyse wijst ook op de sterke daling van prijzen voor kalfsvlees en fritesaardappelen en dat inmiddels ook de melkprijs onder druk staat. De aangekondigde regelingen voor sierteelt en de fritesaardappelteelt noemde Huët in een reactie van Rabobank dan ook ‘zeer welkom’.

Grootste klap voor melkveehouderij

In de varkenshouderij komt de omzetdaling volgens de Rabo-analyse in het tweede kwartaal uit op min 10% en vervolgens nog een min van 5% in de laatste twee kwartalen van 2020. Voor de pluimveehouderij is dat min 10% in kwartaal 2 en 3 dat loopt door naar een min van 3% in het eerste kwartaal van 2021.

Voor melkveehouderij is de klap met min 15% het grootst in kwartaal 3 met een min van 10% in kwartaal 2 en 4. Ook voor het eerste kwartaal van 2021 gaat Rabobank nog uit van een negatief effect met 5% minder omzet in deze sector. De inkomensdaling kan overigens veel groter zijn, omdat in veel sectoren de kosten niet of veel minder dalen.

In de prognose gaat Rabobank er net als in eerdere prognoses over de toegevoegde waardeontwikkelingen van uit dat de beperkende maatregelen vanwege corona nog tenminste tot 1 juni worden voortgezet.