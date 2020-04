RIVM onderzoekt verband luchtvervuiling en corona

Het RIVM gaat onderzoeken of er verband is tussen luchtkwaliteit, veehouderij en de kwetsbaarheid van mensen voor het coronavirus Covid-19.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de rol van de veehouderij in de coronacrisis. De suggestie wordt gewekt dat er hier verband tussen is, omdat in Nederland met name de veedichte provincies Brabant en Limburg zwaar getroffen worden door het coronavirus. “In hoeverre er een causaal verband is, is momenteel niet bekend”, schrijft Schouten.

Gevoeligheid van varkens voor coronavirus

Nederland gaat ook onderzoek doen naar de gevoeligheid van varkens voor het coronavirus. Hoewel uit eerdere buitenlandse studies blijkt dat varkens niet gevoelig zijn, wil Schouten dit toch zelf uit voorzorg te laten onderzoeken. Hiervoor worden bloedmonsters van varkens verzameld en getest op het voorkomen van antistoffen. Het onderzoek start deze maand en de eerste resultaten worden in augustus verwacht.

Nertsen en katten

Schouten overweegt ook een vergelijkbaar onderzoek te laten doen naar nertsen en katten, omdat uit onderzoek blijkt dat deze diersoorten gevoeliger zijn voor het virus. Schouten wil op korte termijn wel een onderzoek starten naar infecties bij katten van coronapatiënten die gewoon als huisdier worden gehouden.