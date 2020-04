Provisie borgstelling landbouw gehalveerd

De provisie voor de Borgstellingsregeling voor de landbouw wordt gehalveerd.

Dat heeft het kabinet donderdag besloten. Eerder was al besloten om de provisie voor de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf te verlagen.

Van 3% naar 1,5%

De provisie voor de verruimde borgstelling voor landbouwkredieten vanwege de coronacrisis (BL-C) is verlaagd van 3% naar 1,5% en voor startende ondernemers en overnemers van 1% naar 0,5%.Daarnaast is de regeling ook opengesteld voor visserij- en aquacultuurbedrijven.

Extra krediet

In de BL-C regeling kunnen bedrijven extra krediet krijgen, waarvoor de staat garant staat. De regeling is bedoeld voor in de kern gezonde bedrijven die door de coronacrisis in problemen komen. Het is aan de banken om te beoordelen of bedrijven voldoende gezond zijn om in aanmerking te komen voor het krediet.

Maximaal € 1,2 miljoen

De overbruggingskredieten bedragen per bedrijf maximaal € 1,2 miljoen (als het zogenoemde BL-C-plus van toepassing is, geldt een maximum van € 2,5 miljoen). De staat staat borg voor 70% van het gehele overbruggingskrediet. De regeling geldt van 18 maart tot en met 1 april 2021.