Politie waarschuwt voor oplichten agrarische bedrijven

De politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst en zo vooral agrarische bedrijven geld afhandig proberen te maken.

Op deze manier wisten de oplichters sinds 2018 € 4,8 miljoen weg te sluizen. De politie deed de waarschuwing in de aflevering van het televisieprogramma Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag 21 april.

Openstaande vordering

Oplichters die zich voordoen als medewerkers van de belastingdienst bellen, vooral agrarisch ondernemers, met de melding dat er al tijden een openstaande vordering niet is betaald. De persoon vraagt via de telefoon het bedrag direct naar een bankrekening over te maken, anders komt er een deurwaarder die alle bezittingen zal vorderen. Het door het slachtoffer overgemaakte geld wordt meteen opgenomen bij een pinautomaat en weggesluisd.

Sms‘jes met betaalverzoek

De oplichters zouden niet alleen telefoontjes plegen, maar ook sms‘jes sturen met daarin een betaalverzoek. De politie raadt aan de oproepen en berichten te negeren en bij telefoontjes zo snel mogelijk op te hangen. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de belastingdienst.

Onderzoek loopt nog

In maart deed de politie al dezelfde waarschuwing, maar het blijkt dat de bende nog steeds actief is. De oproep in maart leverde wel zestig tips op over beelden die werden getoond van personen die de bedragen pinden. Het onderzoek naar de bende die uit tientallen schakels zou bestaan, loopt nog.