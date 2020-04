Overijssel gaat niet handhaven op NB-vergunning

Overijsselse veehouders die geen Natuurbeschermings-vergunning (NB) hebben maar hun bedrijf hebben uitgebreid op basis van een PAS-melding, hoeven niet bang te zijn voor controles.

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om niet te gaan handhaven op dit punt. Ook al is een bedrijf zonder vergunning juridisch gezien illegaal, het provinciebestuur vindt het niet redelijk om te gaan handhaven en houdt vast aan het eerdere besluit hierover. Dat hebben GS donderdag 2 april bekendgemaakt.

Onderbouwing aangescherpt

In februari verloor de provincie een rechtszaak hierover, aangespannen door de milieu-organisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL). De rechter vond het besluit om niet te handhaven toen niet goed onderbouwd. De onderbouwing is nu aangescherpt, aldus de provincie. Volgens GS zit ze op een lijn met landbouwminister Schouten, in het streven om de meldingen zo snel mogelijk te legaliseren.

Landelijke afspraken

Omzetting van de meldingen in een NB-vergunning kan alleen als de benodigde ruimte voor stikstofdepositie kan worden gecompenseerd, verklaart gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher in een persbericht. Dat kan door intern salderen met stikstofruimte binnen het eigen bedrijf of extern salderen met beschikbare stikstofruimte buiten het bedrijf. “Dat maakt deze situatie voor een individuele boer complex. Want de ruimte die nodig is om de vergunning te verkrijgen, die is er in de praktijk meestal niet.”

Rijk en provincies werken aan landelijke afspraken over legalisering van de meldingen. Volgens Ten Bolscher gaat het gesprek nu over een generieke oplossing voor dit probleem.

Aan het besluit van de provincies ging een hoorzitting vooraf waar boeren hun situatie uiteenzetten.