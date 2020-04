Oppositie boos over uitlekken stikstofplan kabinet

De linkse oppositie (Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en PvdA) is boos over het voortijdig uitlekken van kabinetsplannen voor de aanpak van stikstofproblematiek.

In Kamervragen stellen fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD), Laura Bromet (GroenLinks), Frank Futselaar (SP) en William Moorlag (PvdA) dat de Kamer eerst geïnformeerd moet worden over vorderingen op het stikstofdossier voordat de media worden ingelicht. De vier partijen vragen minister Schouten de nieuwe stikstofplannen te delen met het parlement en te voorkomen dat in de toekomst de media eerder op de hoogte zijn dan de Tweede Kamer.

Vrijdag bespreekt ministerraad stikstofproblematiek

De stikstofplannen lekten maandag 20 april uit na beëindiging van het wekelijkse overleg tussen de vier coalitiepartijen en de belangrijkste ministers van die partijen. In dat overleg is gesproken over de voortgang van de aanpak van de stikstofproblematiek. De verwachting is dat vrijdag 24 april in de ministerraad over de stikstofproblematiek wordt gesproken.