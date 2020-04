Nog veel onzeker over stikstofaanpak

Landbouwminister Carola Schouten publiceerde vrijdag na het kabinetsberaad een uitgebreide brief over de voorgenomen stikstofaanpak. Maar de gewenste duidelijkheid is er nog lang niet.

Hoe wordt extern salderen geregeld?

Bij extern salderen kunnen bedrijven stikstofruimte van elkaar overnemen. Salderen met veehouderijbedrijven is vooralsnog niet mogelijk. De provincies gaan een centrale rol spelen bij extern salderen. Provincies moeten een afweging maken of in een specifieke situatie – passend binnen de gebiedsplannen – extern salderen kan worden toegepast. Hoe en volgens welke beleidsregels is nog ongewis.

Wanneer? De minister maakt samen met de provincies voor de zomer duidelijk hoe en wanneer extern salderen met veehouderijbedrijven wordt opengesteld.

Welke voermaatregelen neemt de minister?

Er komt een norm voor het ruw-eiwitgehalte in mengvoer. Hoe hoog die norm wordt is nog onbekend. Er komen geen normen voor ruwvoer.

Wanneer? De minister verwacht dat de regeling niet eerder dan per 1 september van dit jaar van kracht wordt. Ze belooft nog deze week de concept-regeling openbaar te maken.

Wat houdt de landelijke beëindigingsregeling veehouderijen in?

De landelijke beëindigingsregeling is bedoeld voor bedrijven die relatief veel stikstofeffect hebben op kwetsbare Natura 2000-gebieden. Er komt een drempelwaarde. Bedrijven met een depositie onder de drempelwaarde kunnen niet aan de regeling meedoen. Hoe hoog de drempelwaarde wordt is onbekend.

Wanneer? De regeling moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie en gaat op zijn vroegst begin 2021 in.

Blijft PAS-melding definitief legaal?

Minister, parlement en provincies willen de legaliteit van zogenoemde PAS-melders garanderen. Maar definitieve zekerheid is er nog steeds niet. De minister wil ruimte die door afromen bij extern salderen vrijkomt ook gebruiken om PAS-meldingen legaal te houden. Daarnaast zet het kabinet een ontwikkelreserve in voor de PAS-melders. Desalniettemin kan zelfs daarmee niet in alle gevallen zekerheid worden geboden aan de PAS-melders. De minister schrijft daarover: “In die gevallen zal maatwerk worden geboden binnen de gebiedsgerichte aanpak om, zoveel mogelijk, meldingen legaal te houden.”

Zijn beweiden en bemesten vrijgesteld van vergunning?

Minister, parlement en provincies willen geen vergunningplicht voor beweiden en bemesten. Dat is de lijn van de overheden bij verschillende procedures. Zekerheid kan de minister echter nog niet bieden, omdat de rechter uiteindelijk beslist. Rijk en provincies hebben afgesproken dat ze voorlopig niet actief zullen controleren op vergunningen voor beweiden en bemesten.

Wordt de verminderde stikstofuitstoot als gevolg van de coronacrisis ingeboekt als stikstofwinst?

Het KNMI schat dat de concentraties van stikstofoxiden (vooral uit verbrandingsmotoren) boven Nederland tussen de 20 en 60% lager liggen dan normaal door de coronamaatregelen. Het structurele effect van de coronacrisis is pas later te bepalen. Het kabinet houdt wel rekening met de omvang, de timing en de financiering van de maatregelen, maar boekt de stikstofwinst niet in. Voor de ammoniakuitstoot heeft de coronacrisis vooralsnog nauwelijks effect.

Mogen boeren protesteren tegen de stikstofplannen?

Voor demonstraties worden tot 1 september geen vergunningen afgegeven vanwege een verbod op samenkomsten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.