Nieuwe maatregelen domper voor boerencampings

Voor de boerencampings is de verlenging van de coronamaatregelen tot in ieder geval 20 mei een domper.

Voor de sectoren die voor een groot deel afhankelijk zijn van afzet aan de horeca duurt de onzekerheid nog langer. Agrarische kinderdagverblijven zijn blij met de openstelling van de kinderdagverblijven per 11 mei.

Bas van Mill van Stichting Vrije Recreatie (SVR), waarbij 1.200 Nederlandse boerencampings zijn aangesloten, had gehoopt op wat meer ‘nuance’ in de maatregelen: “We zitten nu nog in hetzelfde schuitje als eerst. We verwachtten eigenlijk geen grote aanpassingen, maar we hadden het wel gehoopt. Zeker voor de kleinere campings waar het volgens ons heel goed mogelijk is om voldoende afstand te houden.”

Financiële ondersteuning

Voor sommige boerencampings wordt het volgens Van Mill financieel al erg lastig. Daarom is SVR een actie gestart om deze campings financieel te ondersteunen. Die actie, het verkopen van pakketten aan vaste camping bezoekers, heeft al geleid tot een ‘aardig bedrag’ waarmee de ergste nood van een aantal campings geledigd kan worden, aldus Van Mill.

VanDrie Groep: ‘Gehoopt op meer perspectief’

Kalfvleesintegratie VanDrie Groep had gehoopt op wat lucht door het openstellen van de horeca. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf de overwegingen van het kabinet snapt, maar dat het gehoopt had op wat meer perspectief. Hoewel het grootste deel van het kalfsvlees, zo’n 95%, wordt geëxporteerd, is Nederland met afnemers als Sligro en Hanos belangrijk voor VanDrie, aldus de woordvoerder. VanDrie hoopt in loop van mei meer duidelijkheid te krijgen, ook in omringende lidstaten.

Agrarische kinderdagverblijven

Agrarische kinderdagverblijven reageren positief dat ze weer open mogen. “We zijn blij dat we de eerste stapjes naar een normaal leven kunnen zetten. Het is ook fijn dat we ouders die thuis moeten werken kunnen ontlasten zodat zij hun werk weer beter kunnen doen”, zegt Annemarie Buijs-IJsveld van agrarisch kinderdagverblijf Avontuurlijk Natuurlijk in Culemborg. Normaal vangt ze zo’n 124 kinderen op, sinds de coronamaatregelen waren dat er in het begin zo’n zes en later tien tot vijftien kinderen per dag.

Speciale looplijnen voor ouders

“Uiteraard zijn er wel vragen hoe je het praktisch oplossen hoe je de gezondheid zo goed mogelijk kunnen beschermen.” Ze denkt aan het inrichten van speciale looplijnen voor ouders die kinderen komen halen en brengen. Door de ruime opzet van het kinderdagverblijf is dat volgens haar vrij goed te regelen. Angst onder het personeel voor het coronavirus is er niet. “Doordat we de kinderen van de cruciale beroepen toch al hebben opgevangen, hebben we de kinderen van ouders met de meest risicovolle beroepen – in de zorg- toch al opgevangen. Daar komen nu de kinderen van andere beroepen bij.”

Vooral voor de naschoolse opvang verwacht Buijs wel een uitdaging, zeker omdat de scholen nog deeltijd open gaan zal het puzzelen worden om de kinderen op te vangen.

José Lagerwerf en Corrie Oosthoek runnen samen het kleinschalige Kinderdagverblijf Koetje Boe in Schipluiden. Ook zij zijn blij. “Het is een goede zaak. Het is fijn dat ouders weer aan de slag kunnen om de economie weer draaiend te houden.” Ze vindt het tegelijkertijd wel dubbel. “We moeten wel alert blijven om de maatregelen in acht te blijven nemen.”

Noodopvang

Tijdens het sluiten van de kinderdagverblijven heeft de kleinschalige agrarische kinderopvang noodopvang geboden. In het begin ging het om een of twee kinderen, naarmate de tijd vorderde werden het er meer. “We hebben een piek gehad waarbij acht van de tien kinderen die we opvangen er waren. We hebben relatief veel ouders die werkzaam zijn in de vitale functies”, legt Lagerwerf uit. Het gaat dan om mensen in de zorg, maar ook in de voedseleten waaronder de Westlandse tuinbouw.