Nedersaksen wil drie wolven afschieten

De Duitse deelstaat Nedersaksen geeft ontheffing voor afschot van drie wolven in de regio Uelzen. Reden voor afschot is dat de wolven meerdere malen landbouwhuisdieren aangevallen hebben. Dat meldt milieuminister Olaf Lies van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

DNA-onderzoek wijst uit dat het specifiek gaat om de wolven met codes GW1027m (mannelijk), GW2424f (vrouwelijk) en GW965f (vrouwelijk). Jagers zijn door een recente wetswijziging in de Duitse natuurbeschermingswet beschermd voor het geval dat zij niet het gewenste individu schieten. Volgens milieuminister Olaf Lies komt het voortbestaan van wolven in Duitsland hiermee niet in het gedrang. Er leven immers meer dan 26 roedels, 5 paren en een zwervend individu in de deelstaat. Ieder jaar groeit de populatie er met meer dan 30%. De ontheffing voor afschot loopt tot 30 juni 2020. In de periode van 15 april tot 15 mei mogen de wijfjes in principe niet geschoten worden. Dan bestaat de kans dat zij welpen hebben.

Weidegang onderdeel van cultuurlandschap

De extensieve weidegang is niet weg te denken uit het Nedersaksische cultuurlandschap, volgens minister Lies. “Schapen onderhouden natuurgebieden en dijken en dat moet zo blijven. De schaapherders hebben de laatste jaren veel moeite gedaan om hun kuddes te beschermen. Dat moeten wij als staat ondersteunen. Wij mogen hun niet in de steek laten.”

Eschede en Ebstorf

Wolven GW1027m en GW242f leven rond de gemeenten Eschede en Ebstorf, voorbij Hannover, zo’n 300 kilometer van de Nederlandse grens. Volgens het ministerie leven hier twee roedels vlakbij elkaar. De meest recente aanval dateert van zaterdag 4 april. Toen zijn vijf schapen doodgebeten in de regio. Wolf GW965f leeft in regio Löningen, zo’n 50 kilometer van de Nederlandse grens. Voor deze wolvin geldt een ontheffing tot en met 15 april.

Afschot in Nederland verboden

In Nederland is afschot van wolven verboden. Alleen in uitzonderlijke gevallen – zoals hybridisatie of gevaar voor mensen – is afschot een optie. Veehouders (bedrijfs- en hobbymatig) krijgen in ieder geval tot 1 januari 2022 alle financiële schade vergoed. Dat regelt provinciaal uitvoeringsorgaan BIJ12. Na 2022 wordt het nemen van preventieve maatregelen – zoals het plaatsen van een raster – verplicht gesteld om in aanspraak te komen voor een vergoeding. Verscheidene pilots in het aangewezen leefgebied van wolven in Gelderland zijn uitgevoerd.

Onzekerheid en ongenoegen onder veehouders zijn vorig voorjaar gedeeld met de wolvencommissie onder leiding van Pieter van Geel. Hun doel is om aanvallen te pogen voorkomen en naar structurele oplossingen te zoeken. Dat vertalen zij naar een adviesrapport aan de provincie Gelderland. “Sindsdien is het echter opvallend stil. Er komt weinig informatie los uit de commissie. Ook vragen blijven lang liggen”, aldus NoWolves-bestuurder Andrea van den Eng.