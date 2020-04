NVWA stelt nieuwe tijdelijke baas aan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een nieuwe tijdelijke inspecteur-generaal aan.

Per 1 mei neemt Maarten Ruys deze rol op zich. Daarmee komt hij op de plaats van Rob van Lint die zelf is opgestapt. Dat deed hij nadat de ondernemingsraad had aangegeven geen vertrouwen te hebben in het verbeterplan voor de NVWA dat onder leiding van Van Lint was opgesteld.

Ruys zal zich richten op de afronding van het vebeterproces van toezicht en handhaving van de organisatie. “Het herstel van de relatie met de medezeggenschap en het werken aan vertrouwen zijn daarbij prioriteit”, zo schrijft de NVWA in het persbericht. Na Ruys komt er een nieuwe IG die op zijn werk kan voortborduren.

Lees verder onder de tweet.

Nederlandse Zorgautoriteit en Belastingdienst

Ruys was de afgelopen tijd onder andere interim-voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Nederlandse Zorgautoriteit, secretaris bij de gemeente Groningen en interim directeur-generaal bij de Belastingdienst. Eerder was hij in de periode van 2003-2008 secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maarten Ruys over zijn benoeming: “De organisatie verdient veel waardering dat zij de afgelopen periode in het kader van de herbezinning zichzelf zo indringend een spiegel heeft voorgehouden. Het is belangrijk om die uitkomsten nu om te zetten in concrete verbeteringen. Ik ben zeer gemotiveerd om hier samen met alle medewerkers verder invulling aan te geven.”