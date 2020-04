Massale euthanasie in VS door gebrek aan slachtcapaciteit

In de Verenigde Staten worden op grote schaal dieren afgemaakt wegens gebrek aan slachtcapaciteit.

Amerikaanse media maken melding van miljoenen dieren die geëuthanaseerd worden, vooral kippen en varkens, terwijl ook de slachterijcapaciteit voor runderen sterk verminderd is. Tientallen slachterijen zijn in verband met de coronacrisis gesloten. Ze hebben problemen met hun personeel of de afzet is weggevallen.

Miljoenen dieren afgemaakt op pluimveebedrijven

Op pluimveebedrijven zouden al enkele miljoenen dieren zijn afgemaakt op dezelfde manier als bij de vogelgriepepidemie die de VS in 2015 teisterde. Slachterij JBS is in Minnesota begonnen met het euthanaseren van zeugen op de slachtlijn. Elders krijgen zeugen abortus-injecties voor geforceerd verwerpen, of krijgen de kleinste biggen een spuitje. Kadavers worden gedumpt.

Lees verder onder de foto

Een truck lost pluimvee bij Tyson Temperanceville Complex in Temperanceville, Virginia. Ook deze pluimveeverwerker sluit tijdelijk om grondig gereinigd te worden in verband met het coronavirus. - Foto: EPA

Mogelijke euthanasie op 700.000 varkens per week

Varkensstaat Iowa spreekt in een noodkreet deze week van mogelijke euthanasie op 700.000 varkens per week. Er zijn zelfs online webinars over wat er komt kijken bij massale euthanasie (‘depopulation‘) op een bedrijf. Met aandacht voor de manier van doden en wat te doen met de kadavers.

De rundveesector is beter in staat korte termijn problemen op te vangen. Daar zijn nog geen massale ruimingen, maar ook daar zijn grote zorgen. Het aantal runderslachtingen is met 400.000 per week een derde minder dan normaal.

Trump wil slachterijen dwingen op te blijven

President Trump wil de slachterijen dwingen toch open te blijven. Of dit voornemen effect heeft, is nog niet duidelijk. Er wordt openlijk aan getwijfeld, omdat veiligheidsmaatregelen binnen de slachterijen de productie nog steeds kunnen vertragen en omdat de details van Trumps maatregel nog niet bekend zijn. Landbouwminister Sonny Perdue zei eerder deze week te verwachten dat binnen enkele dagen enkele cruciale slachterijen weer open kunnen gaan.