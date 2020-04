Landbouw Collectief schort overleg met Schouten op

Het Landbouw Collectief ziet geen perspectief meer in verder overleg met landbouwminister Carola Schouten over stikstofreductie.

Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat het Collectief “zwaar teleurgesteld is in de opstelling van landbouwminister Carola Schouten”. Al het overleg met het ministerie op opgeschort.

‘Stevig gesprek’ over voortgang stikstofdossier

Woensdagmorgen hadden het Landbouw Collectief en landbouwminister Carola Schouten in een ‘stevig gesprek’ woensdagochtend de voortgang van het stikstofdossier doorgenomen. Een van de angels in het gesprek was de voermaatregel die Schouten wil invoeren. Het Landbouw Collectief wil dat de voermaatregel als een van de opties wordt meegenomen in een pakket van mogelijkheden om de stikstofemissie te verlagen, zodat elke boer de voor hem gunstige keus kan maken.

Het collectief stelt dat de landbouw ook recent al stikstofwinst heeft geboekt, die volgens de minister echter niet kan worden ingeboekt – omdat dat gaat om ontwikkelingen die zich normaliter voordoen. Ook de stikstofwinst door de coronacrisis wordt niet ingeboekt.

Onduidelijke afspraken

Het collectief roept de Tweede Kamer op de minister te bewegen om alsnog tot een akkoord te komen. Het Landbouw Collectief zegt dat de minister vasthoudt aan voor de sector onduidelijke afspraken met de coalitiepartijen en geen ruimte biedt voor de inbreng vanuit de landbouw. “Zo komen we nooit tot praktisch haalbare en betaalbare maatregelen.”

Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat de minister nog steeds met de boeren en de rest van de keten tot een stikstofreductie kan komen. “Maar dat vraagt van haar wel een fundamenteel andere opstelling dan we nu een half jaar ervaren.”

Lees verder onder de foto

Voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat het Collectief “zwaar teleurgesteld is in de opstelling van landbouwminister Carola Schouten”. - Foto: ANP

Lijst van afspraken

Op de gesprekstafel lag de lijst van afspraken van december vorig jaar en de voortgang daarvan. Het Landbouw Collectief gebruikte de hele woensdagmiddag om in onderling overleg de uitkomsten van het gesprek met de minister te bespreken. Het collectief zegt dat verder overleg op deze manier geen zin heeft. Aan het gesprek namen voorzitter Aalt Dijkhuizen, Jeroen van Maanen (FDF), Linda Janssen (POV) en Trienke Elshof namens het Landbouw Collectief deel.

Voerspoor en extern salderen

De minister heeft aangegeven dat het kabinet ook voortgaat met het ingezette beleid. Woensdag werd onder andere gesproken over de uitwerking van het voerspoor, dat met een vermindering van het eiwitgehalte in veevoer moet leiden tot een lagere stikstofemissie. Ook het extern salderen waarbij het ene bedrijf een deel van de stikstofruimte van een stoppend bedrijf kan overnemen om zelf verder te ontwikkelen. Daarbij is ook gesproken over de actie van Noord-Brabant om in andere provincies stikstofruimte op te kopen ten behoeve van ontwikkelingen op industrieterrein Moerdijk.