LTO: verlenging maatregelen zal een zware wissel trekken

De mededeling van premier Rutte dinsdagavond dat de huidige corona-maatregelen in ieder geval tot 28 april worden verlengd, zal een ‘zware wissel’ trekken op de landbouw.

Dat statement maakt LTO-voorzitter Marc Calon woensdag. Calon onderstreept daarbij het belang van de maatregelen voor de volksgezondheid. “Maar zonder goede ondersteuning van de overheid is het voor sommigen de vraag of eind april gehaald wordt”, laat de LTO-voorman optekenen.

Domper voor eigenaren boerencampings

Het advies van Mark Rutte aan Nederlanders om geen vakantieplannen te maken, zijn een grote domper voor eigenaren van (boeren)campings. Stichting Vrije Recreatie (SVR), een organisatie waarbij 1.200 kleinschalige en boerencampings zijn aangesloten, ziet dat 70% van de boerencampings nu dicht zijn. Veel campings hadden al voordat de overheid maatregelen aankondigden, op eigen initiatief besloten om voorlopig de vakantieplekken nog gesloten te houden, om het risico op verspreiding van het virus tegen te gaan.

Schade kan oplopen tot € 30.000 per bedrijf

De schade voor dergelijke ondernemers kan naar schatting van Bas Van Mill van SVR oplopen tot € 30.000 per bedrijf oplopen. “Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal plaatsen of verblijfplaatsen.” Een schatting van de schade voor alle deelnemers van SVR kan hij echter niet geven.

Enquête onder de campinghouders

De komende maand hoeven deze ondernemers ook nog niet op gasten te rekenen. Vanwege de coronacrisis heeft de organisatie afgelopen weekend een enquête gehouden onder de campinghouders. Van Mill schrok zelf van de uitslag: 40% van de ondervraagden gaf aan in acute financiële problemen te komen, als de situatie nog langer aanhoudt. Met de aangekondigde verlenging van de maatregelen wordt dit dus werkelijkheid.

Geen aanspraak op steunmaatregelen

“Ondernemers missen hiermee de belangrijkste weekenden van het seizoen, met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze ondernemers kunnen ook geen aanspraak maken op de beschikbare steunmaatregelen als de loonkostenregeling of de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Daar pleiten we nu voor. Deze ondernemers doen veel zelf en hebben geen personeel, maar nu dus ook geen inkomen.”