LNV coulant over spuit- en beheerslicenties

Spuit- en beheerslicenties die door maatregelen tegen het coronavirus niet verlengd kunnen worden en na 16 maart 2020 verlopen zijn, mogen gewoon gebruikt worden.

Voor die gevallen zet de overheid een coulance-regeling in, laat landbouwminister Carola Schouten van LNV weten. “Tot nadere communicatie kunt u in die gevallen uw werkzaamheden conform Bewijs van Vakbekwaamheid blijven uitoefenen”, zo luidt het. Updates over de voortgang zijn te volgen op de website van bureau Erkenningen, die verantwoordelijk is voor het uitgeven van licenties.

Boeren zouden in de knel kunnen komen

LTO Nederland kaartte het probleem reeds aan bij het ministerie. Immers, veel verplichte verlengingsbijeenkomsten zijn afgelast en van andere is nog niet zeker of deze door kunnen gaan. Boeren zouden daarmee in de knel kunnen komen met hun licentie voor gewasbescherming en plaagdierbeheersing.