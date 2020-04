Kort coronanieuws: wacht met paasboodschappen

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 7 april. Het CBL roept mensen op om de paasboodschappen vroeg te doen en de politie Venlo deelt boetes uit aan personeel van een uitzendbureau.

Supermarkten: kom niet allemaal tegelijk voor de paasboodschappen

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept consumenten op om niet te wachten met de paasboodschappen tot vrijdag of zaterdag. Ook drukt de brancheorganisatie van de supermarkten mensen op het hart om vooral alleen te komen en er geen gezinsuitje van te maken. Volgens supermarkten vinden klanten dat nog het lastigste voorschrift om zich aan te houden. “Vanwege het coronavirus willen we de traditionele drukte voor het paasweekend nu niet”, zegt een woordvoerder van het CBL. Volgens hem zijn de klantenstromen in supermarkten nu goed gespreid. “Mensen werken thuis en kiezen hun eigen momentje om naar de supermarkt te gaan. Het is belangrijk dat dit rond Pasen zo blijft gaan.” Volgens de CBL-woordvoerder is het rond de paasdagen extra belangrijk dat er aandacht is voor de veiligheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “Tegen klanten zeggen we daarom: draag je steentje bij en kom niet tegelijk en kom alleen.”

Vogelbescherming

Vogelbescherming: kies bij wederopbouw ook voor natuur

Vanwege de coronacrisis komt er veel overheidsgeld beschikbaar voor de economie. Vogelbescherming Nederland vindt dat bij de ‘wederopbouw’ ook keuzes moeten worden gemaakt voor biodiversiteit en natuur, zodat die niet verder in de versukkeling raken. Op de website Nature Today stelt de Vogelbescherming dat nu terecht veel geld vrijkomt voor zzp’ers en kleine zelfstandigen. Ook moet geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg en andere belangrijke sectoren tegen het virus en bijbehorend menselijk leed. Maar deze crisis zou volgens de organisatie ook moeten leiden tot bezinning en een omslag in het denken als het om natuur gaat.

“Nu durven overheden wél stevige beslissingen te nemen. Gezondheid staat even boven groei en winst. Laten we daarvan leren besluiten te maken met goede consequenties voor natuur, klimaat en milieu, én ons welzijn.” Daarom zouden vanaf nu overheden, maar ook bedrijven en individuen, bij elke beslissing moeten kijken hoe de natuur er beter van kan worden, vindt de Vogelbescherming. “Dat leidt ertoe dat nieuwbouw, verbouw en stadsontwikkeling straks bijdragen aan de biodiversiteit. Dat in wijken en steden en op daken en langs wegen wilde planten vol insecten staan, en gierzwaluwen en vleermuizen een plek in gebouwen kunnen vinden.”

De natuurorganisatie bepleit onder meer ook dat de landbouw niet langer intensiveert en dat bij de energietransitie zonnepanelen niet in natuurgebieden of op open water moeten komen, maar op daken en industrieterreinen. En als iets niet bijdraagt aan de natuurkwaliteit, dan moeten “we gewoon vaker durven beslissen dat er een streep door gaat”, verwijst ze naar de uitbreiding van Lelystad Airport.

Inzittenden volle bus in Venlo op de bon geslingerd

De politie heeft maandag in Venlo alle inzittenden van een bus een bekeuring gegeven. In de bus zaten inclusief de chauffeur 38 mensen. Ze zaten te dicht op elkaar. De bus vervoerde personeel van een uitzendbureau. Een woordvoerder van de gemeente Venlo zei dinsdag 7 april dat dit bedrijf al herhaaldelijk was gewaarschuwd. Omdat de waarschuwingen in de wind werden geslagen, is er nu opgetreden. Alle inzittenden kregen een boete van € 390, aldus de woordvoerder.

Naast Landgraaf is Venlo een van de twee plekken in Limburg waar arbeiders van over de grens zich kunnen inschrijven voor een werkvergunning. Dat leidt ertoe dat op maandagen voor het stadskantoor in Venlo een groot aantal bussen en busjes staat met mensen die voor een werkvergunning komen. Afgelopen week hebben gemeente en politie verschillende uitzendbedrijven aangesproken op de drukte. Burgemeester Antoin Scholten van Venlo spreekt dinsdag van een “helder en duidelijk signaal aan het bedrijf dat meerdere keren is gewaarschuwd maar geen actie heeft ondernomen. Onacceptabel”, aldus Scholten. “We gaan het scherp in de gaten houden. Zeker als het gaat om het vervoer van internationale werknemers. Bedrijven moeten maatregelen nemen. Daar is geen twijfel over mogelijk.”

Associated British Foods

Topmannen Brits voedingsbedrijf leveren helft salaris in

CEO George Weston en financieel directeur John Bason van het Britse Associated British Foods hebben gevraagd hun salaris voorlopig te halveren met het oog op de sterk dalende resultaten van de onderneming. De commissarissen hebben op hun beurt gevraagd hun beloning met een kwart te korten. ABF stelt opnieuw dat het nauwelijks gevolgen ondervindt van de coronacrisis bij de food, suiker- en agrarische divisies maar dat er vooral grote klappen zijn bij de retailactiviteiten van Primark. Door de ‘lockdown’ in veel landen zijn meer dan 370 filialen gesloten, wat rond de € 800 miljoen aan omzet per week kost. “De Raad van Bestuur is er zich zwaar van bewust dat veel werknemers van Primark gevolgen gaan ondervinden,” aldus ABF. Het bedrijf stelt daarbij dat de balans goed is en dat er momenteel ook rond de € 1,9 miljard aan middelen beschikbaar is om de crisis te overbruggen.

Eurowings brengt Oost-Europese seizoenswerkers naar Duitsland

Luchtvaartmaatschappij Eurowings gaat landbouwseizoenspersoneel uit Oost-Europa naar Duitsland vliegen. De bereidheid daartoe maakt de maatschappij bekend op haar website. De komst van het bedoelde personeel is alleen toegestaan per vliegtuig, zo heeft de regering in Berlijn vorige week bepaald. Volgens de Agrarzeitung begint Eurowings al op vrijdag 10 april met de vluchten. De vliegtuigen worden gecharterd door land- en tuinbouwondernemers in samenwerking met hun belangenorganisaties. De sector zit dringend om de Oost-Europese werkers verlegen. De opzet is dat deze maand maximaal 40.000 Oost-Europeanen naar Duitsland komen en in mei nog eens maximaal 40.000. Ondertussen heeft landbouwminister Julia Klöckner een brief naar de universiteiten gestuurd met het verzoek aan de studenten om zich ook te melden voor het plant- en oogstwerk in de komende maanden.