Kort coronanieuws: nog geen piek in faillissementen

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van donderdag 9 april. Het aantal faillissementen in Nederland vertoont nog geen grote piek door de coronacrisis en Bonduelle trekt verwachtingen in.

CBS: Nog geen piek in faillissementen

Het aantal faillissementen in Nederland vertoont nog geen grote piek door de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het trendbeeld als het gaat om bankroeten eigenlijk al vanaf vorig jaar redelijk vlak. Wel gingen er recent relatief meer horecabedrijven op de fles. In de week van 30 maart tot en met 3 april, de meeste recente week waarvan cijfers beschikbaar zijn, zijn 69 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er wel 25 meer dan een week eerder. Maar dit soort fluctuaties in weekcijfers komen de laatste maanden vaker voor. Enkele weken terug was ook nog sprake van een hoger aantal faillissementen.

In de eerste veertien weken van 2020 telde het CBS in totaal 836 faillissementen

Van alle bedrijfstakken had de horeca vorige week het grootste aantal bankroeten, namelijk vijftien. Dat is veruit het hoogste weekaantal in deze branche tot nu toe dit jaar. In de eerste veertien weken van 2020 telde het CBS in totaal 836 faillissementen. Dat zijn er acht minder dan in dezelfde periode van 2019. In de cijfers van het statistiekbureau zijn bankroeten van eenmanszaken overigens niet meegenomen.

Meer bestellingen voor moederbedrijf Thuisbezorgd.nl

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway lijkt te profiteren van de coronacrisis, nu steeds meer mensen besluiten om eten te laten bezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal dit jaar het aantal bestellingen met de helft oplopen. Mensen bestelden niet alleen vaker maar ook meer eten bij Just Eat Takeaway. In Duitsland was in de periode zelfs sprake van een verdubbeling vergeleken met een jaar geleden.

Ondanks de sterke toename in bestellingen was het eerste kwartaal er volgens het bedrijf ook één vol onzekerheden. Toen het coronavirus zich begon te verspreiden in Europa zag het maaltijdbestelbedrijf zijn ordervolumes teruglopen. Dat gebeurde omdat veel restaurants hun deuren sloten vanwege overheidsmaatregelen tegen de pandemie. Ze besloten daarbij om ook hun bezorgingen via het platform te staken. Daarnaast viel de vraag vanuit het bedrijfsleven voor bijvoorbeeld lunches weg. Maar eind maart was volgens het bedrijf sprake van herstel in belangrijke markten zoals Duitsland, Nederland en Polen.

De eigen bezorgdienst Scoober van Just Eat Takeaway had wel te maken met een daling van orders. Restaurants die daar vaak gebruik van maken, zijn eetgelegenheden die alleen voor avondeten open zijn. Die restaurants zijn relatief het meest getroffen door de verplichte sluitingen.

Britten kochten veel meer worstjes

Britse consumenten hebben in de vier weken tot 22 maart 18% meer varkensvlees en daarvan gemaakte producten gekocht. In waarde gerekend lag de omzet 25% hoger. Vooral bacon en worstjes vonden gretig aftrek met resp. 22 en 33% hogere verkopen. De afzet van varkensvlees zelf lag 10% hoger dan een jaar eerder, meldt marktonderzoek Kantar. Volgens het varkensschap AHDB Pork ‘denken mensen dat worstjes makkelijk te bakken zijn, kunnen ze ook de diepvries in en ze ook erg geschikt zijn voor een maaltijd in de week’. Dat wordt onderschreven door het feit dat varkensrollades en -schouders juist minder verkocht worden.

AHDB Pork tekent wel aan dat de gevolgen van de sluiting van de scholen in deze periode nog niet merkbaar waren. Vooral de verkopen van vleeswaren kunnen daarvan een flinke knauw krijgen omdat veel schoolkinderen een sandwich met bijvoorbeeld ham mee krijgen in hun lunchbox.

Bonduelle trekt verwachtingen in

Het Franse conserven- en diepvriesbedrijf Bonduelle trekt de verwachtingen voor het hele boekjaar 2019/20 in. “De voorspelling die we deden bij het halfjaarbericht hield geen rekening met de coronacrisis. Omdat de gevolgen nog volstrekt niet te overzien zijn, spreken we nu geen verwachting uit voor de resultaten”, deelt Bonduelle mee.

De komende campagne is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende mankracht

Het Franse bedrijf verwacht dat de komende oogst grote praktische problemen kan oproepen. “Ondanks de gezondheidscrisis die de wereldwijde economie bedreigt stopt de natuurlijke cyclus niet. Dankzij de grote inzet van al onze medewerkers kunnen we de productie tot nu toe op gang houden en de ontvangst van de nieuwe oogst voorbereiden. De komende campagne is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende mankracht en vereist daarom een grote mobilisatie van alle spelers.”

Bonduelle ondervindt tegenstrijdige gevolgen van de crisis, enerzijds een sterk toegenomen vraag naar groente en fruit in blik en diepvries uit de detailhandel en anderzijds een ingestorte vraag naar bijvoorbeeld verse salades vanuit de horeca en foodservice. Bovendien heeft het bedrijf te kampen met stijgende kosten die niet direct in de prijzen verwerkt kunnen worden. Bonduelle heeft wel direct maatregelen genomen om die negatieve gevolgen het hoofd te bieden.

Geen btw-verlaging om economie te steunen

Er komt geen btw-verlaging om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt na stemmingen in de Tweede Kamer. Thierry Baudet van Forum voor Democratie wil de economie een kickstart geven door het btw-tarief te verlagen van 9 naar 6% en van 21 naar 19%. Hij kreeg steun voor zijn plan van SP, SGP, PVV en Van Haga, waarmee er geen steun was voor het plan.

Premier Mark Rutte wees het voorstel ook rigoureus af. “Dat vind ik geen goed idee”, zei hij.