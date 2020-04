Kort coronanieuws: meer bedrijven failliet

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van donderdag 16 april.

CBS: vorige week meer bedrijven failliet gegaan

Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. In totaal werd voor 94 ondernemingen faillissement uitgesproken. Dat zijn er twintig meer dan een week eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het statistiekbureau publiceert vanwege de coronacrisis iedere week het aantal faillissementen. In de week tot en met 10 april gingen 86 bedrijven met meerdere personeelsleden in dienst failliet, een stijging van zeventien ten opzichte van een week eerder. In dezelfde periode werden acht eenmansbedrijven failliet verklaard, drie meer dan een week eerder.

De meeste faillissementen werden uitgesproken in de groothandel. In deze sector gingen zestien bedrijven failliet, terwijl in de voorafgaande periode gemiddeld zes groothandelsbedrijven per week omvielen. Ook het aantal faillissementen bij zakelijk dienstverleners en horecagelegenheden lag vorige week hoger dan het gemiddelde.

Roemeense seizoenswerker overlijdt in Duitsland aan corona

Een Roemeense landbouwseizoenskracht in Duitsland is overleden als gevolg van een corona-infectie. Dat melden Duitse media, waaronder nationaal persbureau DPA. Het slachtoffer verbleef al geruime tijd in Duitsland, in casu in de Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in deelstaat Baden-Württemberg. Volgens de waarnemers heeft de 57 jaar oude Roemeen de infectie waarschijnlijk in Duitsland opgelopen. De gezondheidsautoriteit in de genoemde regio is bezig na te gaan met wie de seizoenswerker contact heeft gehad.

In april en mei mogen in totaal 80.000 Oost-Europese seizoenswerkers naar Duitsland worden gebracht. Voorwaarde is dat dit per gecharterd vliegtuig gebeurt. Aanvankelijk wilde de regering de grenzen voor de seizoenswerkers gesloten houden, maar uiteindelijk zwichtte het voor de druk van de land- en tuibouw, die dit tijdelijke personeel niet zegt te kunnen missen.

Pluimveebeurs Dutch Poultry Expo schuift op naar maart 2021

De tweede editie van pluimveebeurs Dutch Poultry Expo, die gepland stond op 9 en 10 juni 2020 wordt verplaatst naar 23 en 24 maart 2021. Aanleiding is de coronacrisis. Eerder was de Poultry Expo al drie maanden opgeschoven, van 17 en 18 maart naar 9 en 10 juni, maar deze nieuwe datum biedt op dit moment toch te weinig zekerheid, menen de organisatoren.

De maatregel die de Nederlandse overheid nu oplegt, betekent dat evenementen die gepland stonden tot 1 juni worden afgelast. Er is echter geen zekerheid dat in de periode daarna alles wel weer kan en mag. Daarom is besloten het evenement verder op te schuiven in de tijd.

Starbucks wil weer geleidelijk open in VS

Koffieketen Starbucks wil voorzichtig weer winkels gaan openen in de Verenigde Staten, blijkt uit een memo van topman Kevin Johnson aan zijn personeel. De keten, waarvan in Nederland vooralsnog alle vestigingen gesloten zijn vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, bekijkt van winkel tot winkel of er weer koffie kan worden verkocht.

Starbucks beperkt de activiteiten voorlopig tot ‘drive-through’, bezorging en contactloos afhalen na telefonische bestelling. “We hebben in China gezien dat dit een ontdekkingsreis wordt”, liet Johnson weten.

Starbucks heeft nog geen concrete datum gepland voor het heropenen van filialen en wil per locatie vaststellen of men er klaar is voor een heropening. Driehonderd vestigingen van de koffieketen hebben afgelopen weken geëxperimenteerd met contactloze service, afhaalservice en bezorging bij de voordeur.

Starbucks is hard geraakt door de corona-uitbraken in de VS en China, de twee belangrijkste markten voor het bedrijf. De jaarvooruitzichten werden eerder deze maand al overboord gegooid. Tegemoetkomingen voor medewerkers van de vestigingen in de VS zijn verlengd tot eind mei.