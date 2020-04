Kort coronanieuws: grenssituatie Duitsland onveranderd

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van woensdag 15 april.

Winkelverkopen Frankrijk gekelderd door coronacrisis

De winkelverkopen in Frankrijk zijn in maart met bijna een kwart gedaald in vergelijking met een maand eerder, omdat vanwege de coronacrisis veel winkels zijn gesloten. Dat meldde de Franse centrale bank. Daarbij zakte de verkoop van bijvoorbeeld auto’s en witgoed met 43%, terwijl bij levensmiddelen een min van 0,9% was te zien. Over het gehele eerste kwartaal daalde de detailhandelsverkoop met meer dan 7% vergeleken met de voorgaande periode. In Franse supermarkten nam de verkoop toe, maar in warenhuizen ging die stevig onderuit.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag nog bekend dat de lockdown in Frankrijk wordt verlengd tot 11 mei.

Duitsland verlengt coronacontroles aan de grens

Duitsland verlengt de grenscontroles die een maand geleden werden ingevoerd vanwege het coronavirus tot 4 mei. De controles aan de grenzen met Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland worden nog zeker twintig dagen uitgevoerd, liet het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

De grenzen met Nederland en België blijven zonder controles, al is het toezicht wel verscherpt. Mensen die geen Duitser zijn en niet in het land wonen, moeten een ‘goede reden’ hebben om het land in te reizen. Het gaat bijvoorbeeld om EU-burgers die door het land naar huis moeten of vrachtwagenchauffeurs die belangrijke goederen – zoals versvrachten met landbouwproducten – vervoeren. Daarbij moeten Duitsers die terugkeren van een verblijf langer dan een dag in het buitenland verplicht thuis in zelfisolatie.

Ook kondigde bondskanselier Angela Merkel woensdag 15 april aan dat kleine winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter vanaf 20 april weer open moeten kunnen. De horeca blijft nog wel op slot.

Winkelverkopen in VS in recordtempo omlaag

De verkopen door winkeliers in de Verenigde Staten zijn in maart in het sterkste tempo ooit gedaald door de coronacrisis. Door de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan werden veel winkels gesloten en blijven Amerikanen thuis. Er werden wel veel levensmiddelen en huishoudelijke producten gehamsterd in supermarkten, terwijl ook de onlineverkoop steeg, maar de verkoop van bijvoorbeeld auto’s werd hard geraakt, net als de omzet van de horeca.

Volgens de Amerikaanse overheid namen de detailhandelsverkopen met 8,7% af in vergelijking met februari. Dat is de grootste daling ooit gemeten, na een afname van bijna 4% eind 2008. Economen hadden in doorsnee op een daling met 8% gerekend. In februari was een dipje van 0,4% te zien in de verkoop.

“De consumentenuitgaven zullen slechter zijn dan ooit tevoren, al zijn er bepaalde uitzonderingen. De paniekaankopen bij supermarkten kunnen de neergang van de bestedingen bij andere categorieën niet compenseren”, aldus een econoom van de bank Wells Fargo. Een hoogleraar economie zei dat de Amerikaanse economie nu bijna in een vrije val is beland.

Britse boeren woedend over steunactie met lampionnen

Britse boeren zijn woedend over een initiatief om elke zondagavond Chinese lampionnen, de zogenaamde sky-laterns, op te laten om steun te betuigen aan de nationale gezondheidsdienst NHS en de zorgwerkers. “Hoewel dit plan goed bedoeld is en men er geld mee wil ophalen voor de NHS, vormen deze lampionnen een groot brandgevaar en ook een gevaar voor dieren als die de resten opeten”, aldus de National Farmers Union.

Het project is opgezet door Night Sky Laterns, een bedrijf dat de brandend de lucht ingaande vaak grote lampionnen verkoopt. Maar boeren en ook de bond van brandweercommandanten NFCC waarschuwen voor de grote risico’s. Eenmaal in de lucht zijn de lampionnen niet meer te controleren waardoor ze brandend op gebouwen, stallen of op of in hooibergen en stapels stro terecht kunnen komen. In het verleden is al verschillende malen op die manier brand ontstaan. Eén van de grote gevaren is echter ook dat de ijzerdraadjes in gras of voer vermengd raakt en zo door boerderijdieren wordt opgegeten. Een woordvoerder van de boerenbond zegt: “De NFU voert al langer campagne tegen deze dingen. We hebben van tientallen boeren getuigenissen gehoord over de verschrikkelijke verwondingen die de lampionnen hadden aangericht bij hun vee of de grote schade door stal- en andere branden.”

Franse machinefabrikant Sulky draait weer

De Franse fabrikant van zaadstrooiers en andere landbouwmachines Sulky heeft haar fabriek in Châteaubourg weer opgestart. De fabriek heeft ongeveer drie weken stil gelegen vanwege de strenge coronabeperkingen in Frankrijk. Directeur Julien Burel: “We zijn weer begonnen op 14 april teneinde de lopende bestellingen en ook nieuw binnenkomende uit te kunnen voeren. In deze zo bijzondere conjunctuur is onze missie om onze agrarische klanten, dealers en andere ondernemers die een onmisbare rol spelen in de voedselvoorziening zo goed mogelijk te ondersteunen.” Burel benadrukt dat de herstart uitvoerig is besproken met de vertegenwoordigers van het personeel in de fabriek. De werkmethoden zijn ook sterk aangepast om de gezondheid en veiligheid van dat personeel te verzekeren.