Kort coronanieuws: beademingsapparaten dierenartsen ingezet

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van donderdag 23 april.

Eerste beademingsapparaten van dierenartsen ingezet

Bij Nederlandse dierenartsen zijn 77 beademingsapparaten die geschikt zijn voor humaan gebruikt. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Dierenartsenorganisatie KNMvD heeft in overleg met het ministerie van volksgezondheid een inventarisatie uitgevoerd naar beademingsapparatuur bij dierenartsen. Inmiddels zijn drie apparaten van dierenartsen in gebruik op intensive cares. De overige 74 apparaten worden alleen ingezet als er geen andere geschikte apparatuur beschikbaar is.

CBS: minder bedrijven failliet verklaard dan week eerder

Het aantal faillissementen in Nederland blijft tamelijk laag ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen er vorige week minder bedrijven op de fles dan een week eerder. In de week tot en met 17 april zijn 60 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat waren er 29 minder dan in de voorgaande week. Daarnaast vielen er 5 eenmanszaken om, 3 minder dan een week eerder.

Van alle bedrijfstakken had de specialistische zakelijke dienstverlening vorige week het grootste aantal bankroeten, namelijk 10. Bij deze branche horen ook de architecten- en reclamebureaus. Verder zijn er in de groothandel 9 bedrijven en in de detailhandel 8 onderneming failliet gegaan.

“Deze aantallen zijn niet per se opmerkelijk. Eerder dit jaar zijn er evenveel of meer faillissementen per week waargenomen in deze branches”, aldus het CBS.

Coronavirus voor het eerst aangetroffen in huisdieren VS

Twee katten in de staat New York zijn positief getest op het coronavirus. Het is de eerste keer dat huisdieren in het land het virus blijken te dragen, meldt gezondheidsdienst CDC. Die benadrukt dat er geen bewijs is dat dieren het coronavirus ook verspreiden.

De twee katten waren getest, omdat ze lichte luchtwegaandoeningen hadden. De eigenaar van een van de dieren was zelf besmet met het coronavirus. In het huishouden waar de andere kat woonde, zijn geen besmettingen vastgesteld.

“Deze kat kreeg het virus misschien van iemand in het huishouden die milde ziekteverschijnselen had of die asymptomatisch was”, oppert het CDC. “Of door contact met een besmette persoon buiten het huis.” Het CDC zegt dat wereldwijd nauwelijks besmettingen bij dieren zijn vastgesteld. Huisdieren die toch ziek bleken te zijn, hadden veelal nauw contact met zieke mensen.

Landbouwminister Carola Schouten gaf woensdag aan om uit voorzorg onderzoek te willen laten doen naar de gevoeligheid van varkens voor het virus. Ook overweegt Schouten om een vergelijkbaar onderzoek te laten doen onder nertsen en katten.

Fransen blijven hameren op voedingsautonomie

Franse boerenorganisaties blijven erop hameren dat Frankrijk weer zo veel mogelijk autonoom moet worden in de voedselvoorziening. “Dat doel is de laatste jaren uit het oog verloren door andere politieke keuzes. Maar de huidige crisis maakt erg duidelijk hoe belangrijk is dat we als land voor onze eigen voeding kunnen zorgen”, stellen de vleesorganisaties in Bretagne naar aanleiding van een werkbezoek van President Emmanuel Macron aan boeren in die streek.

Michel Bloch, voorzitter van de bond van vleesproducenten UGPVB: “Wij eisen van de president dat de Franse concurrentiekracht wordt vrijgelaten. De eisen door de overregulering verstikken de productie. Door die regels zie je stukken varkensvlees overal naar toe getransporteerd worden om uiteindelijk hier weer als vleesproduct te belanden. Dat is slecht voor de sector en slecht voor de werkgelegenheid. Wij eisen ook dat er nu snel duidelijke wetten komen die de boeren en de voedingsbedrijven beschermen tegen de voortdurende aanvallen van dierenactivisten. Het binnendringen van dat soort organisaties met een geradicaliseerde ideologie in onze bedrijven is onaanvaardbaar.”

Diergeneesmiddel geblokkeerd voor humaan gebruik

Dierenartsen kunnen voorlopig het sedatiemiddel propofol niet meer bestellen. De voorraad van het middel is bij distributiecentra geblokkeerd voor humaan gebruik. Dat schijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. In de humane gezondheidszorg dreigt een tekort aan sedatiemiddelen voor het gebruik bij coronapatiënten. Het diergeneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof.

Na een zorgvuldig onderzoek is tijdelijk toestemming gegeven om het diergeneesmiddel humaan in te zetten. De veiligheid en kwaliteit zijn gegarandeerd. Andere veterinaire sedatiemiddelen komen niet in aanmerking voor humaan gebruik vanwege hun samenstelling. Deze middelen blijven dus beschikbaar voor dierenartsen voor gebruik bij dieren.