Kort coronanieuws: akkoord over Europees steunpakket

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van vrijdag 10 april.

Akkoord over Europees steunpakket

De Europese ministers van financiën hebben een akkoord bereikt over een steunpakket van € 540 miljard voor de Europese economie. Het akkoord kwam na dagenlange onderhandelingen die eerder deze week nog stukliepen omdat Hoekstra zijn poot stijf hield op een aantal punten. Hij kreeg daardoor kritiek van zijn collega’s over zijn gebrek aan solidariteit. Veel Nederlandse eisen zijn uiteindelijk ingewilligd. Hoekstra: “Dit hele pakket is een teken van solidariteit. Het gaat om heel veel geld, en wij gaan erin mee in de wetenschap dat Nederland zelf heel weinig daarin zal deelnemen.” Het voorstel voor het instellen van Eurobonds, via de uitgifte van euro-obligaties is van tafel. Er komt wel een tijdelijk herstelfonds om de economie na de pandemie weer op te krikken, maar het wordt aan de EU-leiders overgelaten waar het geld hiervoor vandaan moet komen en met welke ‘innovatieve financiële instrumenten’.

De ministers zijn het voorts eens dat de volgende EU-meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 een ‘centrale rol zal spelen in het economisch herstel’. De Europese Commissie komt voor 1 mei met nieuwe voorstellen over het MFK. Het landbouwbeleid vormt normaal een heel groot deel van deze begroting. De hoogte van het Europese landbouwbudget staat al jaren onder druk.

Sierteeltsector deelt voor € 3 miljoen bloemen uit

150.000 ouderen krijgen vrijdag 10 april een bloemetje bezorgd om ze op te beuren, nu ze vanwege de coronacrisis weinig tot geen bezoek krijgen. Dit is een idee van rapper Ali B. Die legde het contact tussen ouderenbond ANBO en de sierteeltsector. De bloemen hebben een totale waarde van € 3 miljoen.

Donderdag reden honderden vrachtwagens door het land om 150.000 boeketten te bezorgen bij thuiszorgorganisaties die meedoen. Hun medewerkers overhandigen de bloemetjes vrijdag aan zelfstandig wonende ouderen, die verder weinig mensen ontmoeten vanwege de coronacrisis. “Daar zitten gele boeketten bij, gemengde bosjes, rozen, van alles wat”, aldus een woordvoerster van de ANBO. “Het is waanzinnig dat we die allemaal uit mogen delen, terwijl de sierteeltsector het nu juist moeilijk heeft.”

Gratis schoonmaakhulp bij vitale sectoren

Schoonmaakbedrijf CSU gaat samen met andere klanten en partners als RAI Amsterdam, Johan Cruijff ArenA en Maastricht UMC+ gratis schoonmaakhulp aanbieden bij instellingen en mensen in vitale sectoren, waaronder de voedselketen. De schoonmaakhulp is bedoeld voor bijvoorbeeld huisartsenposten, voedselbanken en daklozencentra, maar ook voor mensen thuis die in vitale sectoren werken, meldt CSU. De schoonmakers hanteren bij hun werkzaamheden de RIVM-richtlijnen, aldus CSU. Medewerkers van de klanten en partners mogen instellingen of mensen aandragen waar of bij wie kan worden schoongemaakt.