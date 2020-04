Kort coronanieuws: Heineken-baas: belastingvrije periode helpt ondernemer

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van woensdag 22 april.

Grootste daling CO2-uitstoot verwacht sinds Tweede Wereldoorlog

Door de coronapandemie neemt de uitstoot van het schadelijke CO2 (kooldioxide) dit jaar wereldwijd af met 6%, verwacht de meteorologische organisatie van de Verenigde Naties (WMO). Het zou dan de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog zijn.

De coronacrisis heeft gevolgen voor de uitstoot van broeikasgassen door minder transport en een lagere energieproductie, aldus de WMO.

De baas van de organisatie noemt het goed nieuws op de ‘korte termijn’. Want de daling is niet genoeg om uiteindelijk te voldoen aan de internationale afspraken om de uitstoot van de gassen terug te dringen. Hij roept de wereld dan ook op het klimaatprobleem in dezelfde geest aan te pakken als het coronavirus.

Heineken-baas: belastingvrije periode helpt horeca-ondernemer

Horeca-ondernemers zijn gebaat bij een tijdelijke periode waarin ze geen belasting hoeven af te dragen om daarmee het herstel van de sector te bevorderen. Dat zei scheidend Heineken-topman Jean-François van Boxmeer in een reactie op de coronacrisis. Van Boxmeer wijst op de laatste grote pandemie die de wereld teisterde ruim honderd jaar geleden. Het bestrijden van de Spaanse griep destijds heeft achttien maanden geduurd, verduidelijkt de Heineken-baas. “Goed, we hebben meer middelen om het fenomeen te bestrijden, maar het virus kan zomaar een jaar blijven”, zegt hij.

Hij benadrukt dat de oplossing niet alleen van leveranciers als Heineken kan komen. De brouwer biedt al de nodige verlichting aan horeca-ondernemers. Zo werd voor huurders die een pand van Heineken huren een deel van de huurverplichting kwijtgescholden. Ook werden voorraden door de brouwer kosteloos weer teruggenomen.

Tyson Foods sluit grootste varkensslachterij VS

Tyson Foods, één van de grootste slachtbedrijven in de Verenigde Staten, sluit haar grootste varkensslachterij voor onbepaalde tijd. Dat doet het bedrijf als gevolg van de snelle verspreiding van het coronavirus. De slachtlocatie in Waterloo in de staat Iowa slachtte al op lagere snelheid, maar stopt nu volledig. “Het betekent het verlies van een belangrijke afzetmogelijkheid voor boeren en draagt verder bij aan de verstoring van het varkensvleesaanbod in het land”, aldus een topman van Tyson.

De slachterij nodigt al haar 2.800 medewerkers uit om een coronatest te komen laten doen, om zo te kunnen bepalen wanneer de slachterij weer open kan.