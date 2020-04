Kort coronanieuws: Danone steunt boeren en werknemers

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 6 april. Danone trekt € 250 miljoen uit voor kleine ondernemers en Europese fabrieken CNH Industrial blijven langer dicht.

Koffieoogst in Brazilië loopt gevaar vanwege coronavirus

De koffieoogst in Brazilië, die in mei van start gaat, dreigt veel minder op te leveren dan normaal vanwege het nieuwe coronavirus. Ongeveer een derde van Arabica-bonen en alle Robusta-bonen lopen gevaar, omdat Braziliaanse boeren door de pandemie seizoenskrachten tekortkomen. Braziliaanse seizoenswerkers kunnen vanwege strikte controles bij staats- en gemeentegrenzen de koffieplantages niet bereiken. Daarnaast hebben de boeren van ’s werelds grootste producent van koffiebonen geen geschikte woonplaatsen voor de arbeiders in tijden van pandemie. De werkers wonen vaak met z’n vieren in een hut naast een plantage, wat vanwege het besmettingsgevaar niet meer verantwoord is.

Volgens analisten bij Rabobank vormt het gebrek aan seizoensarbeiders een groot risico. Koffiebonen kunnen snel vergaan, waardoor hun kwaliteit aangetast wordt. Alleen al vertragingen in het plukken van koffiebonen kunnen voor een flinke aanbodschok zorgen. Daardoor kan koffie fors duurder worden. De prijs voor Arabica-bonen, die onder meer populair zijn bij de Amerikaanse koffieketen Starbucks, liep in de afgelopen paar weken al met ruim een tiende op.

Danone trekt € 250 miljoen uit voor kleine ondernemers

Danone stelt € 250 miljoen beschikbaar voor de 15.000 kleine bedrijven in haar eco-systeem, waaronder boeren, andere leveranciers en dienstverleners. Het geld komt uit de kasstroom van Danone zelf. Hoe het precies wordt verdeeld, heeft het Franse bedrijf niet bekendgemaakt.

Er zal geen enkel arbeidscontract worden opgezegd

Danone heeft bovendien al zijn 9.000 Franse werknemers een bonus toegezegd van € 1.000 voor hun extra inzet rond de coronacrisis. Het voedingsbedrijf heeft daarnaast de arbeidscontracten en lonen voor alle 100.000 werknemers in de wereld tot eind juni dit jaar gegarandeerd. Dat geldt ook voor fabrieken die vanwege coronamaatregelen stilgelegd zijn of moeten worden. Bovendien kunnen de werknemers rekenen op ziektekostenverzekering, kinderopvang en indien nodig ondersteuning bij quarantaine.

“Onze werknemers kunnen erop rekenen dat hun banen verzekerd zijn gedurende de komende drie maanden die erg moeilijk worden voor al onze bedrijven in al onze landen. We moeten de werknemers, die moeten voldoen aan de behoeften van de bevolking, kalmeren voor zover dat in ons vermogen ligt. Er zal geen enkel arbeidscontract worden opgezegd”, aldus CEO Emmanuel Faber.

Europese fabrieken CNH Industrial blijven langer dicht

De Europese fabrieken van CNH Industrial blijven langer dicht. Het bedrijf, dat onder andere de merken Case, New Holland en Steyr onder de paraplu heeft, maakte bekend dat het grootste deel van de assemblage-locaties in Europa dicht blijft tot 17 april. Andere locaties blijven zo veel mogelijk open om tijdige en efficiënte ondersteuning van onderdelen en service aan eindklanten te kunnen blijven garanderen.

Eerder maakte CNH Industrial bekend de fabrieken voor 2 weken te sluiten omdat er verstoringen zijn in de toeleveringsketen, waardoor efficiënte productie niet mogelijk is. Die periode wordt nu dus verlengd. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, kan het bedrijf in de komende tijd besluiten de fabrieken nog langer te sluiten.

Franse winkeliers geven personeel zondag rust

Een aantal onafhankelijke Franse supermarkten heeft besloten de zaak voorlopig op zondag gesloten te houden om het personeel de broodnodige rust te geven en ook het heen en weer reizen naar het werk wat te beperken. ‘’De laatste weken zijn bijzonder moeilijk geweest voor onze mensen die proberen te voldoen aan de behoeften van het publiek. Ze staan in de vuurlinie en kwijten zich elke dag weer met inzet en efficiëntie van deze taak. We willen ze nu de gelegenheid bieden in ieder geval 1 dag in de week niet te werken”, schrijven drie winkeleigenaren in een open brief. De grote Franse supermarkten hebben hun personeel eerder al een bonus van € 1.000 de man toegezegd voor hun inzet, met name tijdens de ergste hamsterperiode.