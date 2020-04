Kort coronanieuws: 70% flexwerkers met onzeker dienstverband

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van woensdag 8 april. CBS: 1,4 miljoen flexwerkers met onzeker dienstverband en nog geen EU-akkoord bereikt over een noodpakket van € 540 miljard.

CBS: bijna 1,4 miljoen flexwerkers met onzeker dienstverband

De coronacrisis kan makkelijk veel banen raken in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had ruim 70% van de flexibele werknemers vorig jaar een minder zeker dienstverband. Dat komt neer op bijna 1,4 miljoen flexwerkers. Meer dan de helft van hen was jonger dan 25 jaar en het merendeel studeerde nog.

Het gaat om mensen met korte tijdelijke contracten, uitzendcontracten, oproepcontracten of wisselende uren. Hun werk is maar voor een korte periode gegarandeerd, of het aantal uren dat ze in een week kunnen werken staat niet vast. Ze lopen daardoor meer risico op baan- en inkomensverlies wanneer het slechter gaat bij het bedrijf waar ze werken.

Het statistiekbureau heeft op dit moment nog geen gegevens over de daadwerkelijke gevolgen van de coronacrisis voor flexwerkers, maar kan wel wat zeggen over de baanzekerheid van verschillende beroepen. Binnen de beroepen die door de coronamaatregelen niet of nauwelijks kunnen worden uitgeoefend, vormen kelners en barpersoneel de grootste groep werknemers met een onzeker dienstverband. Ook in andere beroepen die veel voorkomen in de horeca, zoals koks en keukenhulpen, zijn veel werknemers oproepkracht.

Deze week trok vakbond FNV al aan de bel over de situatie van flexwerkers

Verder zijn veel verkoopmedewerkers in de detailhandel volgens het CBS weinig zeker van hun baan. Eerder deze week trok vakbond FNV al aan de bel over de situatie van flexwerkers. De bond kwam in een optelsom tot meer dan 800.000 mensen die vanwege hun onzekere aanstelling zouden vrezen voor hun baan. Tienduizenden mensen met een flexcontract zouden hun baan al zijn kwijtgeraakt.

Beurzen openden fors lager na uitblijven steunakkoord

De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag omlaag. Ook de andere Europese beurzen deden een stap terug na de recente sterke opleving. Na de hoop op een mogelijke afvlakking van het coronavirus verschoof de aandacht van beleggers weer naar de negatieve economische impact van de pandemie. Ook verwerkten de markten het nieuws dat de eurolanden na lang overleg nog geen akkoord hebben bereikt over een economisch steunpakket.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1% in de min op 494,19 punten. De hoofdindex wist een dag eerder nog voor het eerst sinds 10 maart boven de 500-puntengrens te klimmen. De MidKap daalde 0,2% tot 673,81 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,6 procent. De beurs in Milaan zakte 1,2%.

De ministers van Financiën van de eurolanden, de zogenoemde eurogroep, wisten geen akkoord te bereiken over een noodpakket van € 540 miljard. Vooral Nederland en Italië willen niet wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet.

Ierse minister boos op veemarkten

De Ierse minister voor landbouw Michael Creed is verbolgen over pogingen van veemarkten om weer de poort te openen. “Het is betreurenswaardig, om het maar zacht uit te drukken, dat sommige organisaties het advies van de gezondheidsautoriteiten proberen te ondermijnen”, aldus een woordvoerder van Creed. Ierse veemarkten mogen alleen online draaien en beperkte diensten verlenen, zoals het wegen van vee of bemiddeling-op-afstand bij de verkoop.

Doel is vooral de handel in kalveren aan de gang te houden. De veemarkten zelf zijn gesloten maar daar wil de organisatie van Ierse veemarkten Mart Managers of Ireland MMI onderuit. MMI wil terug naar de situatie van voor de volledige sluiting toen kopers nog wel rond de ‘ring’ waren toegelaten, mits ze voldoende afstand hielden.

De huidige situatie is onwerkbaar. Een terugkeer naar die vorige situatie zouden wij verwelkomen

“De huidige situatie is onwerkbaar. Een terugkeer naar die vorige situatie zouden wij verwelkomen. Sluiting van de markten is bijzonder problematisch voor de veehandel”, schrijft voorzitter Eimear McGuinness van de MMI in een brief aan enkele andere landbouworganisaties.

Maar minister Creed wijst die suggestie scherp af: “We zitten midden in een nog niet voorgekomen noodsituatie rond de volksgezondheid, waarbij we het hele land vragen grote opofferingen te maken teneinde levens te sparen.” De minister prijst wel ‘de pogingen van veemarkten om innovatieve oplossingen te vinden’. Hij stelt verder dat zijn ministerie er alles aan blijft doen om de landbouw aan de gang te houden.

Schots zuivelbedrijf moet melk dumpen

Het Schotse zuivelbedrijf Graham’s Family Dairy ziet zich gedwongen melk te dumpen via haar eigen afvalsysteem. Graham’s slaagt er niet in het volume dat is weggevallen door de sluiting van de horeca en scholen vanwege het coronavirus voldoende te compenseren in de retailsector. Het bedrijf heeft ook twee van de vier fabrieken enkele dagen gesloten.

“We kunnen geen kant op met de melk. Het wordt een groot probleem nu we de voorjaarspiek naderen ”, zegt directeur Robert Graham. Hij voert daaraan toe dat leveren aan de grote supermarkten ernstige logistieke problemen oplevert. Graham heeft een contract met een groot aantal vestigingen van Aldi in het Verenigd Koninkrijk ‘maar door het hamsteren kan het volume dat ze van ons vragen van dag tot dag met 100% verschillen’.

We kunnen geen kant op met de melk. Het wordt een groot probleem nu we de voorjaarspiek naderen

Eerder al stelde zuivelbedrijf Freshways het betalen van de melkrekeningen uit tot mei. Freshways leverde hoofdzakelijk aan de horeca en zit eveneens met veel melk in haar maag. Tot nu toe houden de meeste andere Britse melkverwerkers de melkprijs nog wel ongewijzigd, terwijl de op één na grootste verwerker Muller haar leden-leveranciers zelfs 1 pence ofwel 1,13 cent per liter meer gaat betalen.

Chinese restaurants vragen om extra steun vanwege coronacrisis

Ook Chinese en Aziatische restaurants hebben het moeilijk vanwege de coranacrisis. De Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) vraagt in een brief aan het kabinet om extra steun voor de middelgrote horecabedrijven, zoals all-you-can-eat- en wereldrestaurants. Juist deze groep wordt extra zwaar getroffen door de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting van de horeca, stelt de brancheorganisatie.

Volgens de VCHO kunnen de maandelijkse vaste lasten van deze ondernemingen oplopen tot tienduizenden euro’s, ongeacht of ze open of dicht zijn. “In onze restaurants bieden wij werkgelegenheid aan 400 personen, maar met maandelijkse vaste lasten van ruim een ton hebben we meer steun van de overheid nodig om de werkgelegenheid te blijven garanderen”, zegt horecaondernemer Harmen de Glint. Hij runt samen met zijn Chinese zakenpartner een zestal grote Aziatische restaurants.

De brancheorganisatie pleit onder meer voor een aanpak zoals die van de Zweedse overheid. Daar nemen de huurder, de verhuurder en de overheid ieder een derde van de huur voor hun rekening en ontvangen verhuurders alsnog een groot deel van hun voorspelde huurinkomsten. De VCHO vraagt het kabinet ook om de zogeheten werkgeverspremies kwijt te schelden voor de maanden waarin horecazaken dicht moeten blijven.

Franse economie stevent af op sterkste krimp in vredestijd

De Franse economie is in het eerste kwartaal met naar schatting 6% gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Met die raming komt de centrale bank van Frankrijk. Het zou de sterkste economische krimp in Frankrijk zijn sinds de Tweede Wereldoorlog.

Frankrijk heeft strenge regels doorgevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Veel winkels die geen voedingsmiddelen verkopen blijven dicht en mensen mogen alleen voor het hoogst noodzakelijke de deur uit.

De Banque de France schat dat elke week dat deze maatregelen gelden, de economische activiteit met bijna een derde krimpt. De centrale bank komt tot die conclusie op basis van enquêtes onder 8.500 bedrijven, aangevuld met actuele gegevens over bijvoorbeeld uitkeringsaanvragen en kaartbetalingen. Daaruit kwam onder andere naar voren dat de Franse industrie slechts 56% van de totale capaciteit gebruikt, een historisch dieptepunt. De auto-industrie staat op een nog lager pitje.

De verplichting om zoveel mogelijk thuis te blijven is op 17 maart ingevoerd en eindigt officieel op 15 april. De Franse regering waarschuwde dat de maatregelen tegen Covid-19 mogelijk langer van kracht blijven.

Fransen blijven met half miljoen lammeren zitten

Franse schapenhouders vrezen dat ze met zo’n half miljoen lammeren blijven zitten omdat mensen met Pasen en andere religieuze feesten niet met de hele familie kunnen eten. “Wie koopt er een lamsbout als er maar drie of vier mensen aan tafel zitten”, vraagt Michelle Baudouin, voorzitter van de Fédération national ovine FNO, zich af.

Er is geen enkele markt meer voor onze dieren, de koelhuizen zitten vol en de coöperaties weigeren nog meer lammeren aan te nemen

De schapenhouderij loopt ook al grote klappen op door de sluiting van de restaurants, normaal gesproken grote afnemers van lamsvlees. In de winkels zijn de verkopen ook ingestort omdat de consument goedkoper vlees zoekt. De FNO schat dat de afzet met de helft is ingezakt.

“En dat net in de paar weken waarin we 80% van onze jaarlijkse verkopen moeten zien binnen te halen. Er is geen enkele markt meer voor onze dieren, de koelhuizen zitten vol en de coöperaties weigeren nog meer lammeren aan te nemen. Dat betekent ook dat de schapenhouder veel meer kwijt is aan voer, terwijl er geen cent binnenkomt. Aardbeien of asperges die niet verkocht worden kan je weggooien maar wat moeten wij met onze dieren doen?” Baudouin wijst er daarbij op dat veel van de 25.000 Franse schapenhouders ook een grote bijdrage leveren aan behoud van het landschap.

Oeso: grote impact coronacrisis op grote economieën

De coronacrisis heeft een zeer sterke negatieve impact op grote economieën in de wereld. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) op basis van een soort conjunctuurbarometer. Volgens de organisatie laten de indicatoren voor productie, consumptie en vertrouwen in maart de sterkste dalingen ooit zien in de meeste grote economieën, zoals de eurozone en de Verenigde Staten.

De Oeso spreekt van een aanzienlijke economische schok in de grote economieën door de virusuitbraak en de maatregelen in veel landen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er is grote onzekerheid over hoe lang die quarantainemaatregelen zullen aanhouden en is het dus moeilijk te voorspellen wat de uiteindelijke gevolgen van de crisis voor de wereldeconomie zullen zijn.

In India is volgens de Oeso sprake van een afzwakking van de economie. Daarmee doet het Indiase land het nog relatief goed.

De organisatie meldde eerder al dat de crisis voor zware economische ontwrichting zorgt, maar dat maatregelen om de uitbraak te beteugelen noodzakelijk zijn. Veel economieën zullen in een recessie belanden, denkt de Oeso.

CropEnergies maakt 1 miljoen liter desinfectie-alcohol per dag

Bioethanolfabrikant CropEnergies levert in samenwerking met chemiebedrijf Clariant desinfecterende middelen aan de ziekenhuizen in Beieren. De beoogde productie waarborgt in de komende drie maanden de bevoorrading van alle Beierse ziekenhuizen met voldoende vloeistof voor de desinfectie van handen en oppervlaktes. CropEnergies maakt de technische alcohol en Clariant zet het om in desinfectievloeistof in de juiste verpakkingen.

Topman Joachim Lutz van CropEnergies looft de samenwerking van de politieke besluitvormers met de twee bedrijven. In Duitsland is de productie van neutrale alcohol voor desinfectiedoeleinden vrijgegeven, als deze aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Dat geldt volgens Lutz ook voor Frankrijk en Oostenrijk.

CropEnergies maakt 1 miljoen liter pure alcohol per dag in Zeitz in Saksen-Anhalt en helpt zo flink mee om het tekort aan desinfectiemiddelen te lenigen. Het bedrijf is een volledige dochter van bietenverwerker en voedingsconcern Südzucker.