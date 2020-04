Koolmees: kijken naar oplossing Aviko in coronacris

De door de coronacrisis getroffen aardappelverwerker komt niet in aanmerking voor de NOW-regeling.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat mogelijk toch kijken voor een oplossing voor de problemen bij aardappelverwerker Aviko als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf is door de gesloten horeca in problemen gekomen vanwege de forse daling van de vraag naar frites.

Aviko onderdeel van Cosun

Omdat het bedrijf onderdeel is van het concern van Cosun, komt Aviko echter niet in aanmerking voor de NOW-regeling voor een tegemoetkoming tot 90% in de arbeidskosten. Daarvoor geldt dat het totale concern ten minste 20% omzetverlies moet hebben in de periode van maart tot en met mei ten opzichte van de gemiddelde kwartaalomzet van 2019.

Frites worden gemaakt bij Aviko in Steenderen. Bij Aviko werken in Nederland 1.100 mensen, van wie 500 in het Gelderse Steenderen. - Foto: Jan Willem Schouten.

Goed controleerbaar

SGP-Kamerlid Chris Stoffer vroeg tijdens een debat in de Tweede Kamer om een oplossing voor de situatie van Aviko. Koolmees reageerde dat hij oog heeft voor de situatie, die ook bij andere bedrijven speelt. De minister benadrukt wel dat het openstellen van de regeling voor deze bedrijven goed controleerbaar moet zijn. “Je wilt namelijk niet dat er sprake is van een soort strategisch gedrag waar het niet voor bedoeld is. Het is bedoeld voor het behouden van banen en werkgelegenheid, niet voor het ter plekke schuiven met omzet en kosten om er beter uit te komen”.

Koolmees benadrukt dat het doel van de regeling is het behoud van banen en van werkgelegenheid en het doorbetalen van salarissen.

1.100 werknemers

Bij Aviko werken in Nederland 1.100 mensen, van wie 500 in het Gelderse Steenderen. Koolmees ziet ook dat bedrijven die onder een groot concern vallen, proberen arbeid te verschuiven naar andere bedrijfsonderdelen.