Kamerleden verontwaardigd over Rendac-tarieven

SGP, CDA, Forum voor Democratie en PvdA zijn verontwaardigd over de gang van zaken rondom de Rendac-tarieven voor het ophalen van kadavers. Dat blijkt uit een reeks Kamervragen die de partijen gezamenlijk stellen.

De partijen vragen landbouwminister Carola Schouten wat ze ervan vindt dat de tarieven voor het ophalen en verwerken van dode dieren in de afgelopen jaren zijn verdubbeld ten opzichte van 2011- 2016. Ook willen ze weten wat Schouten vindt van de kritiek die LTO, POV en NMV hebben op de nieuwe tarieven. Voor 2020 stijgen vooral de kosten per ophaalbeurt, niet per dier.

Duidelijke onderbouwing

De Kamerleden willen een duidelijke onderbouwing van de nieuwe tarieven. Ze trekken de efficiëntie bij Rendac in twijfel en vragen zich af of het bedrijf wel genoeg doet om de kosten te verlagen. De Kamerfracties willen meer transparantie van de cijfers. “Op welke wijze heeft de conclusie uit eerder onderzoek dat Rendac een te hoge ondernemersvergoeding in rekening brengt zijn weerslag gekregen in de overeenkomst tussen de Staat en Rendac?”, willen de fracties weten. De partijen vragen Schouten ook wat ze ervan vindt dat de overheid in buurlanden als België en Duitsland bijdragen aan de destructiekosten en wat ze van het voorstel van sectorvertegenwoordigers vindt om de tarieven voor de veehouders te bevriezen tot er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten.