Kamer steunt pakket coronamaatregelen

De Tweede Kamer juicht de steunmaatregelen van landbouwminister Carola Schouten toe.

Er zijn nog wel vragen over de uitvoering van het pakket. Vanuit de oppositie klinken kritische geluiden over het ontbreken van voorwaarden aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De minister verdient echt complimenten dat ze dit voor elkaar heeft gekregen

CDA‘er Jaco Geurts is voor zijn doen zeer complimenteus in de richting van de minister. “De minister verdient echt complimenten dat ze dit voor elkaar heeft gekregen in samenwerking met de betrokken sectoren. Het kabinet laat zien dat het oog heeft voor de problemen in de sector”, aldus de CDA‘er.

“Er zijn meer sectoren die nood lijden”, zegt Geurts. “Maar de sierteelt heeft wel de eerste klap opgevangen. En voor Haagse begrippen heeft minister Schouten dit heel snel geregeld.”

Sierteelt en fritesaardappelsector

D66‘er Tjeerd de Groot vindt het goed en noodzakelijk dat de sierteelt en de fritesaardappelsector worden ondersteund. Hij kan op dit moment niet oordelen of het steunpakket van Schouten voldoende is of niet. Maar met dit pakket heeft de minister een juiste stap gezet, vindt hij.

Arne Weverling (VVD) heeft al in een vroeg stadium gepleit voor een steunpakket voor de sierteelt. De Westlander zegt dat er wel heel veel geld beschikbaar is, maar dat hij nog veel vragen heeft bij de uitwerking. “Een steunplafond per bedrijf kan nog wel lastig zijn”, zegt hij. “Een ton is voor het ene bedrijf al veel, terwijl € 2 miljoen voor een ander bedrijf nog te weinig is.”

Welkome eerste stap om de aderlating voor gezinsbedrijven in de sierteelt, boomkwekerij en aardappelsector te beperken

SGP noemt het pakket een ‘welkome eerste stap om de aderlating voor gezinsbedrijven in de sierteelt, boomkwekerij en aardappelsector te beperken’. Ook Gert-Jan Segers (ChirstenUnie) is blij met het pakket.

Gemiste kans, vindt oppositie

Oppositiepartijen zijn niet zo juichend. Laura Bromet (GroenLinks) vindt het een ‘enorme gemiste kans’ dat Schouten publiek geld reserveert voor de sierteelt, ‘zonder voorwaarden te stellen aan het (intensieve) gebruik van gif’.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) deelt die opvatting via Twitter. Zij begrijpt niet dat er geen extra voorwaarden aan ‘het enorme gifgebruik’ worden gesteld. “Mensen moeten worden geholpen, maar hier gaat iets mis.”

SP‘er Frank Futselaar is het op zich eens met de opvatting van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat er voorwaarden moeten worden gesteld aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Maar als bedrijven op het punt staan om te vallen, is dat niet het moment daarover de discussie te voeren. Ik vind het logisch dat er steun komt voor deze sectoren in deze absurde tijden, al kan ik niet oordelen over de omvang van het maatregelenpakket”, aldus Futselaar.