Kamer: geen schriftelijk overleg stikstof en mest

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer wil belangrijke thema’s als stikstof of mest op dit moment niet schriftelijk behandelen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft de Kamercommissie gevraagd om een schriftelijk overleg te voeren over het stikstofdossier, zodat de Kamer landbouwminister Carola Schouten kan bevragen nu het Landbouw Collectief de gesprekken met het ministerie heeft opgeschort. Alleen D66, GroenLinks en PvdD hebben op het verzoek gereageerd en keurden het voorstel af. De andere fracties, waaronder regeringspartijen CDA, VVD en CU hebben niet gereageerd, waardoor er geen meerderheid voor het voorstel is.

Mestbeleid

Ook het voorstel van de commissie om het debat over het mestbeleid, dat 7 april zou plaatsvinden, om te zetten in een schriftelijk overleg werd afgewezen. VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU, PvdD zijn tegen het voorstel. De fracties willen eerst een brief van Schouten afwachten over de herziening van het mestbeleid. Deze wordt begin mei verwacht.