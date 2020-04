Gelderland: 375.000 inwoners vlakbij geitenbedrijf

In de provincie Gelderland blijken 375.000 mensen binnen een straal van 2 kilometer van een geitenbedrijf met minimaal 50 dieren te wonen. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money in samenwerking met LocalFocus.

In eerder onderzoek is vastgesteld dat mensen die in de omgeving van een geitenhouderij wonen een hogere kans hebben dat zich bij hen een longontsteking ontwikkeld. Wat de precieze verklaring daarvoor is, is nog niet duidelijk. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Via het systeem I-GO Veehouderijen, een database van de Omgevingsdiensten in Gelderland, hebben Follow the Money en LocalFocus kunnen onderzoeken waar de Gelderse geitenhouders zich bevinden en wat de omvang van die bedrijven is.

Sinds 2017 uitbreidingsverbod

Omdat de gezondheidsrisico’s voor de mensen die in de omgeving van geitenhouderijen wonen nog onduidelijk zijn, is er sinds 2017 een uitbreidingsverbod voor de melkgeitensector ingesteld. Zo mag er in verschillende provincies, waaronder Gelderland, voorlopig geen nieuw geitenbedrijf worden gebouwd en mogen bestaande bedrijven niet uitbreiden.