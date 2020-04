Geen uitstel Gecombineerde opgave in Nederland

De uiterste datum voor de Gecombineerde opgave blijft 15 mei. Minister Carola Schouten gaat de datum niet een maand vooruitschuiven, zoals de Europese Commissie toestaat.

De minister vindt het belangrijk dat de betaling eind dit jaar op tijd plaatsheeft en daarvoor is het nodig dat de gegevens tijdig binnen zijn. Schouten heeft overleg gehad met de Vereniging van accountants en belastingadviesbureaus (VLB) en LTO Nederland over een eventueel uitstel van de Gecombineerde opgave. Zij stelt dat het verlengen van de aanvraagperiode een tijdige betaling aan het eind van het jaar onzeker kan maken. “Ik geef daarom liever prioriteit aan het zo snel mogelijk kunnen betalen van de subsidies. Dan is het belangrijk dat de aanvragen 15 mei binnen zijn”, aldus de landbouwminister.

Fouten corrigeren na 15 mei

Desalniettemin kunnen zich situaties voordoen waardoor ondernemers, als gevolg van de coronacrisis, niet tijdig aangifte kunnen doen. Schouten: “De coronacrisis raakt ons allemaal. Niemand kan aan het onmogelijke worden gehouden. Daar waar van toepassing kan een beroep gedaan worden op overmacht.”

De minister geeft aan wel te kijken hoe problemen kunnen worden opgelost waar boeren en bedrijfsadviseurs mee te maken krijgen, als gevolg van de coronamaatregelen. Ze biedt in elk geval de mogelijkheid om fouten na 15 mei nog te corrigeren, bijvoorbeeld als zich problemen voordoen bij het intekenen van percelen.